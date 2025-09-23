Temporada de lluvias: Invias y UNGRD anuncian estrategia para prevenir y atender emergencias

Según los pronósticos del Ideam, las lluvias se concentrarán en octubre y noviembre. En lo que va del año, se han registrado 765 emergencias en las vías nacionales. Foto: Cortesía ANI

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunciaron acciones conjuntas para atender las emergencias asociadas a la segunda temporada de lluvias, que inició oficialmente este 16 de septiembre.

Según estimaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), octubre y noviembre serán los meses con mayores lluvias en lo que resta de 2025. Se prevén precipitaciones significativas en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, lo que incrementa en estos puntos el riesgo de deslizamientos, crecientes súbitas, inundaciones, vendavales y afectaciones en corredores viales.

Vale señalar que en lo corrido del año, según cifras oficiales, se han atendido 765 emergencias en la red de vías nacionales, de las cuales el 79 % corresponden a deslizamientos de Tierra.

Por esta razón, ambas entidades anunciaron acciones para mejorar el monitoreo, así como las redes de actores que atienden las emergencias en las vías nacionales.

Como explico, Jhon Jairo González Bernal, director general (e) del Invías “se ha trabajado en una sinergia con la UNGRD para poder atender la temporada de lluvias en el país. Contamos con más de 1.400 unidades de maquinaria amarilla, así como el personal especializado en el país para este tipo de emergencias”.

Por su parte, la UNGRD anunció que destinará parte de los $200.000 millones girados por el Ministerio de Hacienda, en el marco de la declaratoria por variabilidad climática, “para la atención de emergencias y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta”.

Además, informó que ya se tienen planes de contingencia en corredores críticos y riesgo de desastres como Quibdó-La Mansa (Chocó), La Lejía-Saravena (Norte de Santander) y Pasto-Mojarras (Nariño).

“Instamos a los mandatarios locales a asignar recursos a los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo. Recordemos que, además del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, cada municipio de Colombia debe contar con un fondo destinado únicamente a la atención de emergencias”, indicó Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD.

Finalmente, ambas entidades recordaron que la ciudadanía puede reportar emergencias viales y consultar el estado de la red nacional a través de la línea gratuita #767 del Invías y en las redes sociales del Instituto.

