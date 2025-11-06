TFFF: fondo para proteger los bosques tropicales tendrá USD 5.000 millones iniciales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), habla durante el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) en la cumbre de líderes de la COP30 este jueves, en Belém (Brasil). EFE/ André Coelho Foto: EFE - André Coelho

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves, 6 de noviembre, Brasil lanzó el Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), una iniciativa global apoyada por países como Colombia, Noruega e Indonesia, que busca movilizar 25.000 millones de dólares para remunerar a más de 70 países en desarrollo por conservar y restaurar sus bosques tropicales. Inicialmente, el fondo contará con USD 5.000 millones.

A diferencia de otros mecanismos de financiación, el TFFF propone un enfoque basado en resultados tangibles de conservación. Además, al menos el 20 % de los pagos se destinará directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, lo que podría convertir al TFFF en la mayor fuente de financiación internacional directa para quienes se han encargado de cuidar estos ecosistemas, desde hace años.

(Lea: Indígenas de la Amazonia piden acción global contra la crisis del oro y el mercurio)

El lanzamiento se hace días antes de que inicie la COP30 de cambio climático en Brasil. Sin embargo, esta iniciativa fue presentada por primera vez por el gobierno de Brasil en la COP28 (que se realizó en Dubái, en 2023), con base en trabajos preliminares del Banco Mundial y el Center for Global Development (CGD). Desde entonces, su diseño ha sido un proceso robusto, inclusivo y colaborativo, liderado por los ministerios de Medio Ambiente y Cambio Climático, Finanzas y Relaciones Exteriores de Brasil, en alianza con otros países, organizaciones internacionales, pueblos indígenas y comunidades locales, expertos técnicos y actores financieros.

“El TFFF es revolucionario: recompensa a los países por conservar sus bosques. Canaliza fondos directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, los verdaderos guardianes de nuestros bosques. Y está diseñado para lograr una gran escala, sostenibilidad e impacto, combinando financiación pública, privada y filantrópica para proteger más de mil millones de hectáreas de bosques tropicales en más de 70 países”, dice Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional.

(Lea también: COP30: lo que debe saber para entender la cumbre más importante de cambio climático)

Eva Zabey, directora ejecutiva de Business for Nature, también celebró el lanzamiento. “Los bosques del mundo no pueden sobrevivir con promesas a corto plazo. Es fantástico ver que algunos gobiernos están tomando la iniciativa y ya se han comprometido con el Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales”.

¿Cómo funciona el fondo?

El Facility (TFFF) es el componente encargado de implementar la política de incentivos (pagos por desempeño), define las reglas, supervisa el monitoreo satelital y administra los pagos anuales a los países, asegurando que una parte significativa llegue directamente a comunidades indígenas y locales. Mientras que el Fondo de Inversión Forestal Tropical (TFIF) es el brazo financiero que garantiza la liquidez del sistema y la previsibilidad de los pagos. Su función es movilizar capital público y privado en los mercados financieros, invertirlo de forma responsable y convertir sus rendimientos en los recursos que alimentan los pagos del TFFF.

¿Quién puede acceder a los recursos del TFFF?

El fondo es aplicable para 74 países en desarrollo que poseen estos ecosistemas. Además, deben cumplir otros requisitos como mostrar una tasa de deforestación baja (menos de 0,5%) y en tendencia decreciente, disponer de un sistema transparente, estandarizado y confiable de monitoreo, y contar con mecanismos claros de gestión financiera y asegurar que los recursos complementen, y no sustituyan, el presupuesto nacional para la conservación, entre otras cosas.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜