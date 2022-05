Tiburones ballena mueren más de lo que creemos por culpa de los barcos

La población del tiburón ballena viene disminuyendo rápidamente desde hace 50 años. Foto: National Geographic

Durante los últimos 75 años, la población de los tiburones ballena ha disminuido aproximadamente en un 50%, a pesar de los esfuerzos por proteger la especie. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) declaró que estos animales están “en peligro” dentro su Lista Roja, después de todo. Ahora, un grupo de investigadores del Reino Unido creen tener una posible respuesta a la razón de la reducción de los tiburones ballena.

Freya Womersley, investigadora de la Universidad de Southampton y coautora del estudio, explicó a EFE que: “La industria del transporte marítimo, que nos permite abastecernos de una gran variedad de productos cotidianos de todo el mundo, puede estar causando el declive de los tiburones ballena, que son una especie enormemente importante en nuestros océanos”. La investigación, que fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, determinó el riesgo de colisión entre estos animales y grandes buques (de más de 300 toneladas brutas) , con base a los patrones de densidad de transporte marítimo y las rutas de los tiburones.

Uno de los mayores desafíos para entender la problemática es la dificultad de tener observaciones directas de las colisiones, pues los cuerpos de tiburones se hunden después de estas. Por esto, el equipo de investigadores realizó un seguimiento satelital de más o menos 350 tiburones, a través del Proyecto Global de Movimiento de Tiburones. A partir de esta observación, el grupo trazó un mapa de los puntos críticos en que las rutas de tiburones se superponen con la actividad naviera.

El estudio demostró que más del 90% del espacio horizontal y cerca del 50% del espacio vertical que usan los tiburones se cruza con el tráfico constante de grandes buques. “Las estimaciones del riesgo de colisión se correlacionaron con la mortalidad reportada de tiburones ballena por colisiones con barcos, lo que indica una mayor mortalidad en las áreas con mayor superposición”, indicó el estudio. Además de esto, los investigadores concluyeron que las últimas ubicaciones conocidas de tiburones ballena coincidieron frecuentemente con rutas marítimas más transitadas. Mitigar la colisión en estas áreas críticas es clave para disminuir las posibles muertes que se están causando.

Aunque los investigadores identificaron puntos críticos de riesgo potencial de colisión en todos los océanos principales, señalaron que se concentraron en las regiones del golfo, “donde el tráfico denso coincidió con los movimientos estacionales de tiburones”.

El estudio concluyó que, ya que el riesgo al que están expuestos los tiburones ballena es muy probablemente mayor de lo que se sabía, es necesario mitigar las posibles colisiones. Sin esto, la mortalidad de la especie por causa de las colisiones, que aún no se ha cuantificado, podría provocar más declives en la especie.

