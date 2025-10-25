Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán en el Caribe

Paso del huracán Melissa. Foto: NHC

La tormenta tropical Melissa se convirtió en huracán categoría 1 este sábado, 25 de octubre, en el Caribe. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), en su más reciente actualización, donde además sostuvo que las principales afectaciones por su paso se sentirán, por el momento, en Jamaica y el sur de La Española.

La entidad que se encarga de monitorear estos fenómenos explicó que se espera que Melissa “se intensifique rápidamente en un gran huracán al final del fin de semana”.

Esta situación podría generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra “catastróficos” en Jamaica y La Española. El centro de Melissa se encontraba a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston, capital jamaiquina, y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

En Colombia, ocho departamentos aún se encuentran en algún estado de alerta por el paso de Melissa. La Guajira e islas Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés y Providencia están en alistamiento (alerta naranja), Magdalena, Atlántico y Bolívar en aviso (amarillo) y Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina en vigilancia (verde).

El más reciente boletín del Ideam, una de las entidades que ha monitoreado el paso de Melissa por el mar Caribe colombiano, menciona que el sistema está generando lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que pueden afectar zonas marítimas y costeras del norte del país.

