Un león de tres patas aprendió a cazar para sobrevivir. Investigadores revelan su estrategia

Jacob, que llevaba un collar de seguimiento, perdió su pata trasera en 2020. Foto: Alex Braczkowski - Proyecto de Monitoreo de Leones de Kyambura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace cinco años, Jacob, un león del Parque Nacional Queen Elizabeth, en Uganda, perdió una pata, luego de resultar herido por una trampa puesta por un grupo de cazadores furtivos. Además, perdió un ojo tras ser corneado por un búfalo de agua. Los científicos conservacionistas temían que el ejemplar, que ahora tiene 11 años, no pudiera sobrevivir. Sin embargo, ideó una estrategia para cazar.

(Vea: Drone Photo Awards 2025: las mejores imágenes tomadas desde el aire)

En una entrevista con New Scientist, Alexander Braczkowski, integrante del Proyecto de Monitoreo de Leones de Kyambura, explicó que los animales carnívoros, cuando son heridos, suelen carroñear, cazar ganado o depender de una manada para alimentarse.

Jacob solo depende del apoyo de su hermano Tibu. De hecho, hace un año, ambos fueron noticia cuando fueron grabados nadando 1,5 kilómetros a través de un río lleno de cocodrilos. Juntos recorrieron la distancia más larga jamás registrada en su especie.

Aunque los investigadores estaban convencidos de que Jacob no sobreviviría, “él se niega a rendirse”. Sin embargo, hasta ahora era un misterio entender cómo había hecho durante estos cinco años para sobrevivir. Al revisar una serie de imágenes térmicas, el equipo del parque logró comprender el secreto de este león: aprendió a comportarse como un leopardo.

(Puede leer: Gobierno aprueba construcción de dos proyectos de energía solar cerca de la Sierra Nevada)

Es decir, como no puede dominar a sus presas por la fuerza, como es común en los leones, Jacob prepara emboscadas a corta distancia en espesos matorrales o bosques de arbustos. Allí, espera pacientemente el momento para atacar y derribar a su presa.

Esto, además, ha llevado a que cace presas que no suelen ser objetivo de los leones, como explica Braczkowski. En varias imágenes se observa cómo Jacob caza jabalíes de 200 kg. Lo hace solo y cuando está con su hermano.

“Como está cazando un cerdo en concreto, sabemos que ha cambiado su dieta. Por eso también se comporta más como un leopardo y corre grandes riesgos. Pero tiene que hacerlo, y le está funcionando”, añadió Braczkowski.

(Le puede interesar: Orden de arresto contra Irene Vélez, ministra de Ambiente, por desacato aún no está en firme)

Este caso, a los ojos de Braczkowski, es simbólico, pues “esta estrategia podría ser un comportamiento enseñable que ayude a revertir la disminución de la población de leones en una región que enfrenta la pérdida de hábitat, el cambio climático y la expansión de las comunidades”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜