Un nuevo problema obstaculizaría el tratado contra la contaminación por plásticos

Luis Vayas Valdivieso, el presidente de las negociaciones para lograr un tratado contra la contaminación por plásticos, habría presentado su renuncia, según informó el medio británico The Guardian. El funcionario dijo a ese medio que la presentó por “motivos personales y profesionales”.

La salida de Vayas Valdivieso, que se confirmaría oficialmente el jueves, llega en un momento crítico para estas negociaciones. En diciembre pasado, después de tres años de diálogos, no se logró firmar un acuerdo para frenar la contaminación por plásticos.

Las negociaciones se aplazaron para agosto de 2025. Como contamos en esta nota, las delegaciones de los países se reunieron en Ginebra, Suiza, a la espera de por fin lograr un documento final. Sin embargo, en medio de la presencia de lobistas de la industria petrolera y de plásticos, así como múltiples desacuerdos entre las delegaciones, una vez más fracasaron.

El presidente de las negociaciones ha recibido varias críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil por la forma en la que se han adelantado estos acercamientos. Además, según afirmó The Guardian, Vayas también estaría recibiendo presiones desde el interior del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Si se confirma la salida del presidente, se deberá designar a una persona en su lugar, pero se perdería el proceso que ya han adelantado las delegaciones bajo esta presidencia. El rol es clave porque es quien busca acercar las posiciones en los puntos en los que no se ha logrado acuerdo.

La discusión central, que ha sido dilatada por países poderosos como China y Rusia, ha sido si abordar toda la cadena de plásticos o solo la gestión final de estos. La primera opción, que es apoyada por delegaciones como la de Colombia y la Unión Europea, plantea que se elimine progresivamente la producción de plásticos.

Países petroleros o que dependen en gran medida de la industria de plásticos defienden que el tratado debería abordar el problema solo desde la gestión de los residuos.

