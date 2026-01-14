Una científica que estudia los hongos subterráneos, ganadora del premio ambiental Tyler

Toby Kiers, bióloga evolutiva y profesora, recibirá el premio de manera oficial durante una ceremonia en Ámsterdam el próximo 23 de abril. Foto: Vrije Universiteit Amsterdam

El Premio Tyler al Logro Ambiental, un distinguido galardón internacional que reconoce la labor de personas y organizaciones que buscan entender mejor la Tierra y protegerla, ya anunció su ganadora para este 2026. Se trata de la Dra. Toby Kiers, bióloga evolutiva y profesora de la Universidad Libre de Ámsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam), quien recibirá el premio de manera oficial durante una ceremonia el próximo 23 de abril.

Kiers ha sido reconocida mundialmente por su investigación pionera sobre las redes de hongos subterráneos y el papel que cumplen para sostener la vida en el planeta. Su trabajo, consideró el jurado, ha “transformado la comprensión global de la salud de los ecosistemas y el clima”. Como cofundadora de la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas (SPUN), además, ha impulsado un movimiento global para mapear, proteger y “celebrar la vida bajo nuestros pies”, subraya el sitio web del Premio Tyler, popularmente conocido como el Nobel de Medio Ambiente.

Aunque desde hace años se sabe que los sistemas de hongos, puntualmente las llamadas redes micorrízicas, tienen funciones de regulación climática (al absorber carbono) y de intercambio de nutrientes con las plantas, durante mucho tiempo fueron subestimados y poco analizados. En ese contexto, la bióloga evolutiva ha “ayudado a que los hongos subterráneos pasen de ser algo en gran medida ignorado a algo cada vez más reconocido como vital para comprender y proteger nuestro planeta”, de acuerdo con Nicole Dubilier, microbióloga y miembro del comité ejecutivo del Premio Tyler.

Ejemplo de ello es un estudio, el primero en aplicar a gran escala los datos y métodos de la SPUN, publicado en julio de 2025 en la revista Nature. Allí, Kiers y más científicos trazaron un mapa de distribución global de hongos micorrízicos, utilizando más de 2.800 millones de secuencias de hongos de 25.000 muestras de suelo que fueron recolectadas en 130 países. De esa manera, lograron identificar reservorios clave de comunidades de hongos endémicas y altamente diversas, además de que llamaron la atención sobre un dato inquietante: el 90 % de los puntos clave de biodiversidad de hongos micorrízicos se encuentran fuera de áreas protegidas.

“Nuestros resultados describen un componente en gran medida oculto de los ecosistemas subterráneos de la Tierra y pueden ayudar a identificar prioridades de conservación, establecer puntos de referencia de monitoreo y crear planes de restauración específicos y estrategias de gestión de la tierra”, se lee en el artículo.

Ese fue uno de los muchos aportes a esta área de investigación por parte de Kiers, quien desde los 19 años se empezó a interesar en el tema. Su curiosidad por comprender lo que sucedía bajo los árboles y la tierra la llevó, desde muy joven, a expediciones científicas, por ejemplo en las selvas tropicales de Panamá, así como a los laboratorios.

“La vida literalmente vibra bajo nuestros pies”, dice Kiers, sonriente, en el video que anuncia a la ganadora del Premio Tyler 2026. “Nuestros suelos están tan llenos de redes micorrízicas, y la vida en la Tierra, tal como la conocemos, sería radicalmente diferente sin ellas. Estos hongos pueden ayudarnos a afrontar algunos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad hoy en día”.

