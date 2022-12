Una desoladora Navidad: los Alpes suizos están sin nieve en pleno invierno

Algunos expertos señalan que en ciudades como Basilea o Ginebra se prevé temperaturas de hasta 17 o 18 grados Celsius. Foto: Agencia EFE - Agencia EFE

Una inusual imagen se observa en los Alpes suizos, que se han caracterizado en esta época de invierno por estar cubiertos de nieve. Sin embargo, ahora en esta zona se registra una ausencia muy inusual de la nieve. Algunos expertos creen que es una consecuencia del cambio climático. (Lea: Estas señales demuestran que la Tierra se está acercando a un desastre climático)

Para este fin de semana de Año Nuevo, los expertos calculan que se tiene previsto que las temperaturas en esta zona sean de 12 grados Celsius a 1.500 metros de altura. Además, en ciudades como Basilea o Ginebra, se prevé temperaturas de hasta 17 o 18 grados Celsius.

Desde el Centro de meteorología MétéoSuisse aseguraron que “nos acercamos a temperaturas extremas para un mes de diciembre, pero no se debería batir el récord absoluto”. También señalaron que durante la primera semana de enero se prevé una baja probabilidad de precipitaciones.

Christophe Marty, experto del Instituto para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas de Davos, explicó al periódico La Tribune de Genève que “en la región suiza de los Prealpes, entre los 1.000 y 1.500 metros de altura, se está viviendo un periodo que, de acuerdo a las estadísticas de largo plazo, está entre los menos nevados”.

Según dijo Marty, las suaves temperaturas son en parte consecuencia de una corriente del suroeste que trae consigo aire tropical tibio y, a raíz de esta situación, las estaciones de esquí de baja y mediana altitud están sufriendo de falta de nieve y muchas de ellas han tenido que cerrar. (Puede leer: Se prevé que 2023 sea uno de los años más calurosos registrados en la Tierra)

En cuanto a las estaciones de esquí que cuentan con equipamiento para la nieve artificial, si han podido seguir operando. Sin embargo, cabe resaltar que esta opción requiere de condiciones meteorológicas específicas, como por ejemplo no haya demasiado calor ni humedad.

Marty dijo que esta no es la primera vez que se observa esta imagen inusual en los Alpes suizos. “Solo se han registrado tres o cuatro inviernos con menos nieve que ahora, y no ocurrieron mucho tiempo atrás, en todos los casos en lo últimos diez años”. (Le puede interesar: EE. UU. no cumplirá con el dinero prometido para enfrentar el cambio climático)

