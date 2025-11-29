Volcán Puracé, en alerta Naranja: hay mayor probabilidad de erupción, pero no entre en pánico

El SGC decidió cambiar el estado de alerta Amarilla a Naranja, debido a la ocurrencia de varios parámetros. Foto: SGC/UNGRD

En la mañana de este sábado, 29 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un comunicado en el que indica que el estado del volcán Puracé pasó de Amarillo a Naranja. Es una decisión que, indica, fue tomada “con base en la evaluación integral de los parámetros monitoreados, los cuales registran cambios significativos, principalmente, en la ocurrencia y energía de sismos al interior del volcán”.

Estos elementos sugieren que la probabilidad de que el volcán haga erupción es ahora mayor, “aunque esto no significa que una erupción vaya a ocurrir”.

Como explica el SGC en el comunicado, los últimos registros que ha hecho el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán muestran que hoy se han presentado “aumentos en la ocurrencia y energía de sismos asociados con la dinámica de fluidos al interior del volcán”. (Vea: ¿Cómo afecta la radiación solar el funcionamiento de los aviones?)

Son esos eventos, precisamente, los que “han estado relacionados con la emisión de gases y ceniza a la atmósfera a través del cráter del volcán Puracé”. De hecho, ha habido columnas que se han mantenido por encima de los 1000 metros y “con dispersión hacia el noroccidente del edificio volcánico”.

Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC, es clara al explicar qué significa este cambio de estado de alerta Amarilla a Naranja: “Nos muestra que el volcán está experimentando cambios significativos en su dinámica, lo que incrementa la probabilidad de una erupción, aunque esto no significa que sea inminente”, dijo, a través del boletín.

Su recomendación, por el momento, es la misma que suele hacer la entidad cada vez que ocurren eventos de este tipo: es clave que los ciudadanos consulten, únicamente, la información oficial y no se deje llevar por mensajes de otros usuarios en redes sociales. Según Contreras, hay que mantener “las medidas de autoprotección” y evitar acercarse al cráter o a zonas inestables, pues puede “ser peligroso debido a eventuales emisiones súbitas de gases y ceniza”.

De acuerdo con el SGC, es posible, incluso, que en los próximos días aumente o disminuyan las fluctuaciones de la actividad del volcán, pero eso no quiere decir que vaya aumentar la alerta o regrese a estado Amarillo. En otras palabras, no necesariamente, significa que haya retornado a un estado de actividad estable.

“Para retornar a un estado de alerta menor (Amarilla) se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una mayor estabilidad”, señala la entidad.

Un volcán altamente vigilado

Los cambios recientes se suman a un comportamiento alterado que el Puracé viene mostrando desde 2021. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en marzo de 2022, cuando el volcán registró el mayor número de sismos diarios desde que existe monitoreo, un aumento que precedió una pequeña erupción freática en el vecino volcán Curiquinga, una de las 15 estructuras de la Cadena Volcánica Los Coconucos.

Esto llevó al SGC a cambiar a alerta Amarilla. Luego, en mayo de 2024, otro ajuste en el nivel de alerta se dio tras variaciones importantes en tres frentes: sismicidad, deformación del terreno y composición de gases, incluyendo evidencia de un cuerpo magmático pequeño que estaba ascendiendo a unos dos kilómetros de profundidad.

Hoy, el Puracé es uno de los volcanes más monitoreados del país, con una red de 97 estaciones —60 de ellas con telemetría— que permiten seguimiento permanente.

De acuerdo con el mapa de amenaza volcánica del SGC, las zonas potencialmente afectadas incluyen los municipios de Puracé, Popayán y Soratá, así como varios resguardos indígenas (Puracé, Kokonuko, Paletará, Juan Tama y Misak). Los escenarios de riesgo contemplan flujos piroclásticos —para el caso del municipio de Puracé— y lahares o flujos de lodo que podrían impactar a Paletará y a la misma Popayán.

El director del SGC, Julio Fierro Morales, hizo un llamado a las autoridades a basar sus decisiones en información científica: “Invitamos a las autoridades locales, nacionales y actores encargados de la gestión de riesgos en el país a tomar decisiones para el bienestar y la seguridad de las personas con base en la información científica proporcionada por el SGC”.

