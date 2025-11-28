¿Cómo afecta la radiación solar el funcionamiento de los aviones?

Airbus ordenó reparaciones en aproximadamente 6.000 de su aviones. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes 28 de noviembre, el fabricante de aviones Airbus notificó que un número significativo de sus aviones, específicamente de la familia A320, requieren una actualización urgente de software. La alerta se generó tras el análisis de un evento aéreo que reveló que la “radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”.

El incidente que habría llevado a Airbus a ordenar reparaciones en 6.000 de estos aviones ocurrió hace unas semanas, el pasado 30 de octubre, durante un vuelo desde Cancún (México) a Newark (Estados Unidos) de la aerolínea JetBlue. La nave A320 tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, luego de un problema de control de vuelo y una caída repentina de altitud. El evento, que dejó a varios pasajeros heridos, llevó a que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense abriera una investigación.

Le puede interesar: Se reporta caída de ceniza en varias veredas cercanas al volcán Puracé, en el Cauca

Ahora, este viernes, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) emitió directiva de emergencia para hacer las reparaciones correspondientes en este grupo de aviones. “Estas medidas pueden causar interrupciones breves en los horarios de vuelo y, por lo tanto, inconvenientes para los pasajeros”, comunicó la agencia.

Las afectaciones ya se hacen evidentes. Avianca, la aerolínea con mayor participación en el mercado colombiano, informó que el 70 % de su flota se quedará en tierra por esta actualización. También confirmó que habrá “disrupciones significativas” en las operaciones durante los próximos 10 días y cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, con el fin de reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

Lea también: El propietario de un misterioso pie fosilizado de 3,4 millones de años ha sido identificado

La Aerocivil determinó que los aviones involucrados deben permanecer inmovilizados en sus bases de mantenimiento desde el 29 de noviembre de 2025 a las 19:00 y hasta que se completen los trabajos técnicos requeridos por Airbus.

La influencia de la radiación solar en los aviones

Un Efecto de Evento Único (SEE, por sus siglas en inglés) sucede cuando la radiación, es decir la energía que se propaga en forma de protones, neutrones, iones pesados ​​o rayos gamma, genera alteraciones en un dispositivo electrónico, al golpear o atravesar un punto sensible de su circuito. De ese modo, produce errores operativos.

“Los SEE se producen cuando la radiación atmosférica, compuesta por partículas de alta energía, colisiona con puntos específicos de los dispositivos semiconductores de los sistemas de aeronaves”, explica la EASA. “También pueden ocurrir cuando neutrones de baja energía interactúan con el isótopo boro 10, presente del mismo modo en dispositivos semiconductores”.

Le puede interesar: Las nuevas imágenes espaciales que revelan la Antártida y el sur de Sudamérica

La radiación solar, junto con la radiación galáctica, son los principales contribuyentes a la radiación atmosférica de la Tierra. Puntualmente, las erupciones solares pueden provocar grandes explosiones de partículas solares que llegan a la atmósfera, generando un aumento de la radiación atmosférica, “un factor que podría contribuir a la pérdida o el mal funcionamiento del equipo”.

La EASA apunta, además, que la tasa de Efectos de Eventos Únicos puede ser mayor en los sistemas de aeronaves que vuelan a grandes altitudes y latitudes geográficas (norte y sur). Esto se debe, por un lado, a la densidad del flujo de partículas que generalmente aumenta con la altitud por la reducción de la absorción atmosférica. Este flujo también incrementa con la latitud, por causa de la desviación de la radiación atmosférica hacia los polos por el campo magnético de la Tierra.

Las tormentas solares, agrega la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), pueden ocasionar interrupciones en sistemas como las redes eléctricas o de navegación por satélite. Cabe resaltar que, según la NOAA y la NASA, 2025 es el año de mayor actividad solar del ciclo actual.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬