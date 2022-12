5 hábitos peligrosos al manejar en carretera

Debe conducir con ambas manos en el volante. Foto: Getty Images - Artur Debat

El listado de puntos a tener en cuenta antes de realizar un viaje en carro por carretera es encabezado por una palabra: revisión. Esta se desprende en variantes mecánicas, estructurales y documentales, que fácilmente se pueden resumir en mantenimiento preventivo, chequeo de luces y llantas y portabilidad de licencia de conducción, tarjeta de propiedad del carro y SOAT, entre otros.

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se movilizarán por las vías colombianas unos 11 millones de vehículos. Por eso, vale la pena revisar estas recomendaciones, evitar los errores que pueden desembocar en accidentes de todo tipo y tener la tranquilidad de que viaja al día en temporada decembrina.

Adelantar donde no debe

Por lo general, en las vías del país están señalados los puntos para adelantar, maniobra que se debe llevar a cabo con precaución, tomando una distancia prudente del vehículo al que va a superar y siempre revisando que no haya carros, motos ni otro agente vial en el carril que usará.

En su artículo 73, el Código Nacional de Tránsito indica los casos donde no se debe adelantar: “En intersecciones, en los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento, en curvas o pendientes, cuando la visibilidad sea desfavorable, en las proximidades de pasos de peatones, en las intersecciones de las vías férreas, por la berma o por la derecha de un vehículo y, en general, cuando la maniobra ofrezca peligro”.

Una mano al volante

Un mal habito que puede reducir el control de la dirección del vehículo. Al conducir, quien lleva el mando del carro debe tener el mayor control posible sobre el recorrido de las ruedas y para esto la recomendación es siempre sujetarlo con ambas manos en los costados opuestos.

En un carro con transmisión manual, la mano con la que se selecciona el cambio debe retomar el volante y no quedarse sobre la palanca. Además, en carretera hay reductores y desniveles que a mayor velocidad —que en la ciudad— puede generar movimientos en el volante. Así, dos manos potencian el control y aumentan la reacción del conductor ante cualquier situación imprevista.

Usar neutro en bajada

Quizás, el hábito más peligroso que puede haber en las vías. Esta conducta está ligada a creencias relacionadas con el consumo de combustible. Algunas personas al volante imaginan que al no acelerar, dejarse llevar por el impulso de la gravedad y reducir la velocidad únicamente con el freno, el motor trabaja menos y hay ahorro de combustible.

Lo cierto es que usar neutro en bajadas genera un sobreesfuerzo del sistema de frenos y así cuanto mayor es la exigencia, menor capacidad de respuesta. Entonces, los frenos se pueden volver “esponjosos”, “largos” y demás calificativos relacionados con la pérdida de efectividad.

La forma correcta de desacelerar en bajadas —y transitar en ellas— es, primero, no exceder la velocidad máxima y para ello, debido al impulso de la vía, debe bajar un cambio —si está en cuarta, pues a tercera; en tercera a segunda, etc.— haciendo que el motor se sostenga y se genere el frenado.

En palabras de Ricardo Osorio, experto automotor y director de Autotrain, “la reducción en las relaciones en la caja de cambios hace que el motor suba de revoluciones, haciendo que se sostenga más, ahí es cuando se hace la desaceleración… los conductores de camiones y vehículos de pesos considerables nunca cometen este error, porque en descenso solo los frenos no van a servir para detenerse. La mayoría de accidentes, cuando hablan de una falla de frenos de un camión, bus, etc., no se da porque los frenos dejaron de funcionar, son consecuencia de un conductor no habilidoso, que oprime el freno una y otra vez”.

¿Y el extintor?

Sumado a la siempre recomendable revisión estructural y de sistemas que se debe hacer a un carro antes de llevarlo a recorrer kilómetros en carretera se encuentra el chequeo del kit de carretera y cada uno de sus componentes.

Además del gato, la cruceta, las señales de tránsito, el botiquín, los dos tacos, la llanta de repuesto —o el kit de despinche en carros nuevos—, linterna y la caja de herramientas básica —con alicates, destornillador, llave de expansión y llave fija—, debe transitar con un extintor en buen estado, cargado y al día.

Revise, claro, que esté en su vehículo y luego observe las fechas de validez; es decir, que no haya vencido. El componente es clave ante cualquier siniestro y no llevarlo acorde a la normativa genera una multa de 15 SMLDV… es decir, $500.000.

Hasta el carril rápido tiene un límite

Sí, en Colombia, hasta lo que algunos llaman el “carril rápido” —ese que va a la izquierda en vías de más de un carril— tiene una velocidad máxima. Y no, por lo general, no supera lo 100 km/h y funciona como única opción para hacer una maniobra de adelanto.

Aquí vale señalar las tres variables que enuncia el Código de Tránsito para transitar en las vías de doble sentido. En vías de “dos carriles: por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva… de tres: los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central solo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente…. de cuatro: los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos”.