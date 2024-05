5 novedades del eléctrico Kia EV6 que ya se vende en Colombia

Foto: Natalia Pedraza Bravo

Producto premiado

EV6 es, quizá, uno de los productos más anunciados por Kia para Colombia. A los mercados globales llegó en 2021 y se trata del primer modelo del fabricante en incorporar la plataforma modular eléctrica E-GMP. Claro, fue el primer producto de la marca en llevar en su nombre las iniciales EV, que hoy comparte con modelos como EV5 y EV9.

“Antes de arrasar con cuanto premio de diseño (Best of the Best, de Red Dot) y percepción de producto (Coche del Año en Europa 2022) dentro y fuera de la industria automotriz (Product Carbon Footprint en Reino Unido), EV6, en síntesis, sin renders ni fotos espía, era el primer cero emisiones que Kia fabricó desde cero”, se publicó en este medio, tras la reseña al modelo de prueba que hoy concluye con la llegada del producto, en mayo de 2022.

Autonomía

Clave de los eléctricos. Y más, de vehículos cuya propuesta parece trascender lo urbano. El Kia EV6 que llegó a Colombia funciona con una batería de 77.4 kWh, la cual, asegura el fabricante, entregaría una autonomía de hasta 528 kilómetros. El rango, al igual que con los vehículos a gasolina o diésel, dependerá de los hábitos de manejo de la persona al volante, la geografía, la presión al pedal derecho.

Sus cifras

La configuración elegida para Colombia del Kia EV6 es la GT-Line, la cual genera el movimiento a través de las ruedas traseras. Su motor sincrónico de imán permanente le permite ofrecer una potencia de hasta 225 caballos y un torque, inmediato, gracias a la tecnología de su tren motor, de 350 Nm.

Equipo

Kia EV6 llegó a Colombia equipado de, por ejemplo, rines de 20″ de aluminio, llantas de especificación 255 /45 R20, frenos de disco ventilado tanto adelante como atrás, panel de instrumentos digital de 12,3″, pantalla multimedia táctil de 12,3″, tapicería en cuero, volante en el mismo material que las sillas, aire acondicionado bizona con desempañador automático, entre otros.

Seguridad y precio

El paquete de seguridad propuesto por el Kia EV6 que desembarcó en le país, incluye los sistemas ABS, EBD, ESC, TCS, freno de colisión múltiple, sistema de monitoreo de presión de las llantas, siete bolsas de aire, alerta para evitar colisiones con detección de peatones, motos, ciclas y otros carros, control crucero, entre otros. Su precio es de $250′000.000.