El Geely Monjaro EM-i estará a un precio especial de preventa de COP 110.000.000 Foto: Andrés Montes Alba

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura 5 novedades del Geely Monjaro EM-i que llegará a Colombia Andrés Montes Alba Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Desde la capital de México el Geely Monjaro EM-i prepara su llegada al mercado colombiano. Y lo hará con una propuesta que combina electrificación, una mayor tecnología en su amortiguación y un diseño inspirado en paisajes naturales de África. El modelo hace parte de Geely Galaxy, la submarca con la que el fabricante chino busca posicionarse en el segmento de vehículos electrificados con énfasis en lujo y tecnología.

1. La potencia de tres motores

Este nuevo SUV de la marca de origen chino logra 335 HP gracias a su motor 1.5 T y la suma de dos motores eléctricos que entregan 667 Nm máximo de torque. Esta configuración busca equilibrar el desempeño con la eficiencia energética. Para Colombia, la marca estima un rendimiento de entre 65 y 70 kilómetros por galón

Publicidad

2. Control continuo de amortiguación

Una de sus principales novedades tecnológicas es el sistema de control continuo de amortiguación, diseñado para ajustar la respuesta de la suspensión según las condiciones del terreno y la conducción. Esta tecnología busca mejorar el equilibrio entre comodidad y estabilidad, con ajustes que contribuyen al confort de los ocupantes y al comportamiento dinámico del vehículo.

3 Un diseño inspirado en el Kilimanjaro

El diseño exterior del Geely Monjaro toma como referencia elementos asociados con la montaña africana. La parrilla frontal, con una composición en cascada y perfiles que evocan las formas del paisaje montañoso, es uno de sus rasgos distintivos. A esto se suman unas luces delanteras cuya firma visual se inspira en el amanecer alrededor de la montaña y elementos de iluminación para niebla.

Le puede interesar

La propuesta también incluye detalles que remiten a la geografía del Kilimanjaro, como representaciones tridimensionales trabajadas con tecnología láser y referencias a su corona glaciar.

El propio modelo acumuló 720.000 kilómetros de pruebas en condiciones extremas. Foto: Andrés Montes Alba

4 Más de 720.000 kilómetros de pruebas

Geely destaca el trabajo de desarrollo e ingeniería detrás del Monjaro EM-i, con participación de equipos chinos y europeos. Según la información suministrada por la marca, el propio modelo acumuló 720.000 kilómetros de pruebas en condiciones extremas, además de cinco rondas de ajustes que representaron más de 7.200 horas de trabajo.

5 Precio y disponibilidad

La marca asegura que el Geely Monjaro EM-i estará a un precio especial de preventa de COP 110.000.000 durante el próximo Salón Internacional del Automóvil de Bogotá que se realizará del 12 al 21 de noviembre. Se espera que las entregas comiencen en el segundo trimestre de 2027 y vendrá en cinco colores: dorado solar, azul cielo, negro noche, blanco nube y gris lunar.