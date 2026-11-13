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Xpeng L03: 5 novedades de las dos versiones que llegaron a Colombia

Xpeng amplía su oferta en Colombia con el Xpeng L03, un SUV cupé disponible en versiones eléctrica y de rango extendido, que incorpora asistencias a la conducción, conectividad digital y hasta 1.017 kilómetros de autonomía combinada.

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Andrés Montes Alba
Andrés Montes Alba
La PowerX Plus incorpora un motor eléctrico y un extensor de autonomía a gasolina de 1,5 litros y 55 kW, con hasta 215 kilómetros en modo eléctrico
La PowerX Plus incorpora un motor eléctrico y un extensor de autonomía a gasolina de 1,5 litros y 55 kW, con hasta 215 kilómetros en modo eléctrico
Foto: Cortesía

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La movilidad eléctrica busca superar una de sus principales barreras: la autonomía y la dependencia de puntos de carga. El nuevo XPENG L03 PowerX Plus esperar responder a ese desafío con tecnología de rango extendido, que combina un motor eléctrico con un extensor a gasolina para ofrecer hasta 1.017 kilómetros de autonomía.

1. Dos tecnologías de propulsión: eléctrico y rango extendido

El nuevo XPENG L03 llega a Colombia en dos versiones. La Long Range Plus es 100 % eléctrica y cuenta con un motor trasero de 241 hp y 264 Nm de torque, junto con una batería LFP de 71,2 kWh que ofrece hasta 520 kilómetros de autonomía WLTP. La PowerX Plus incorpora un motor eléctrico y un extensor de autonomía a gasolina de 1,5 litros y 55 kW, con hasta 215 kilómetros en modo eléctrico y 1.017 kilómetros de autonomía combinada.

2. Diseño SUV cupé con desarrollo aerodinámico

Es el primer modelo de la firma china desarrollado íntegramente bajo la dirección de JuanMa López, vicepresidente del Centro de Diseño de la marca, quien ha trabajado con fabricantes como Lamborghini, Audi y Ferrari. Su lenguaje de diseño Vital Flow combina una silueta SUV cupé, techo fastback, puertas sin marco y una barra de luz frontal. Además, recibió 22 optimizaciones aerodinámicas que permitieron alcanzar un coeficiente de arrastre de 0,228.

3. Interior con pantallas de gran formato y comandos de voz

La cabina incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas y un head-up display de 26,8 pulgadas, que proyecta información para el conductor. También integra el asistente de voz Hey Xpeng, que permite controlar diferentes funciones del vehículo mediante comandos hablados.

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4. Asistencias a la conducción y funciones digitales

El L03 incorpora XPILOT Assist, un conjunto de ayudas a la conducción que incluye cámaras con visión de 360 grados. También cuenta con actualizaciones remotas de software (OTA) y conectividad mediante Xpeng App, desde donde se pueden utilizar funciones como llave digital, parqueo remoto, convocatoria a distancia y diagnóstico del vehículo. Adicionalmente, ofrece tecnología V2L para alimentar dispositivos externos.

5. Carga rápida, autonomía y precio de entrada

Ambas versiones cuentan con tracción trasera y capacidad de carga rápida en corriente directa, con tiempos de hasta 20 minutos para pasar del 10 % al 80 % de batería. El modelo mide 4,65 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,85 metros. Su precio de lanzamiento en Colombia comienza en $114.990.000, con las primeras entregas previstas para diciembre de 2026.

Andrés Montes Alba

Por Andrés Montes Alba

amontes023 cmontes@elespectador.com

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