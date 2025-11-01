¿A qué velocidad y revoluciones se debe manejar una moto nueva?

Esta etapa, conocida como asentamiento, permite que piezas internas como los anillos del pistón y el cilindro se adapten entre sí de manera gradual, logrando un sellado adecuado. Foto: pexels

Estrenar moto siempre despierta emoción, pero antes de girar el acelerador a fondo, vale la pena tomarse un momento para pensar en lo que está pasando bajo el tanque. Los primeros kilómetros no solo sirven para conocer la máquina, también es un tiempo clave para que el motor alcance su mejor desempeño en el futuro.

Según explica Alexander Escobar, jefe de calidad y servicio técnico de Hero en Colombia, esta etapa -conocida como asentamiento- permite que piezas internas como los anillos del pistón y el cilindro se adapten entre sí de manera gradual, logrando un sellado adecuado. Aunque hoy en día los procesos de fabricación son bastante precisos, todavía necesitan un rodaje cuidadoso.

“En Hero Motos recomendamos mantener un régimen de revoluciones controlado, evitando aceleraciones bruscas y no superando, en general para todos los modelos, las 6.000 rpm durante esta etapa inicial. Esto suele traducirse en velocidades aproximadas entre 50 y 65 km/h, dependiendo de la cilindrada y el desempeño de cada moto, siempre conduciendo de manera progresiva”, señala Escobar.

Esta variación controlada ayuda a evitar excesos de temperatura por fricción, promueve un desgaste uniforme y reduce el estrés térmico, tres factores que, en conjunto, alargan la vida útil del motor. “El asentamiento recomendado depende del fabricante, pero en general se mantiene hasta el rango entre los 500 km y 750 km, que es cuando se realiza la primera revisión o mantenimiento de la moto. A partir de allí, el rango de RPM puede ampliarse progresivamente hasta alcanzar el uso normal alrededor de los 3.000 km”, agrega el experto.

Consecuencias de no respetar el proceso asentamiento

Según Escobar, cuando esto no sucede como debe, empiezan a aparecer problemas que con el tiempo pueden convertirse en dolores de cabeza mecánicos. Entre las consecuencias más comunes se encuentran:

Pérdida de compresión por fuga de mezcla hacia el cárter

Aumento en el consumo de combustible

Paso de aceite hacia la cámara de combustión y consumo excesivo de lubricante

Incremento en la temperatura de operación y mayor estrés mecánico

Desgaste acelerado en el cilindro, los anillos y el pistón

Recomendaciones adicionales

Además, el experto recuerda que elegir bien la marcha es clave para no llevar el motor fuera del rango de revoluciones recomendado. Conducir “ahogado” o demasiado exigido solo aumenta el desgaste sin necesidad.

El peso también influye cuando se viaja con pasajero o se lleva carga, pues el motor tendrá que trabajar más, en esos casos, lo ideal es no superar las rpm sugeridas y evitar exigirlo en subidas o cuando la moto va muy cargada.

Otro punto importante es el encendido en frío. En los primeros kilómetros conviene dejar la moto en ralentí unos tres minutos antes de salir, sobre todo si lleva tiempo quieta. Ese calentamiento rápido ayuda a que el aceite circule bien y que todo se lubrique como debe.

¿Qué se revisa en el primer mantenimiento?

La primera revisión es primordial y, aunque el intervalo puede variar según el fabricante, es en este servicio donde se confirma si el motor se asentó como debe. Según Escobar, allí se ejecutan alrededor de 30 actividades, pero hay algunas que cobran especial importancia para asegurar un funcionamiento ideal a futuro. Entre ellas se destacan:

Cambio de aceite

Limpieza o reemplazo de los filtros relacionados con la lubricación

Remoción de la “limalla”, esas pequeñas partículas metálicas que se generan durante el acople inicial, para evitar obstrucciones en el circuito de lubricación

Verificación del buen funcionamiento del sistema de lubricación

Validación de la compresión del motor

Ajuste de holgura de válvulas (cuando aplica)

Revisión, limpieza y ajuste del sistema de alimentación (carburador o cuerpo de aceleración)

Cambio de empaques en los componentes intervenidos

Revisión de torques críticos del motor y de la moto en general

