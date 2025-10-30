Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Autos

Chery anuncia batería de 1.500 km para carros eléctricos: esto se sabe

Tiene una densidad energética de 600 Wh/kg (casi el doble de lo que ofrecen las actuales baterías de iones de litio) y llegará al mercado de los carros eléctricos en 2027.

Agencia Europa Press
30 de octubre de 2025 - 05:30 p. m.
El desarrollo de esta batería de estado sólido simboliza un salto cualitativo en la evolución de la movilidad eléctrica.
El desarrollo de esta batería de estado sólido simboliza un salto cualitativo en la evolución de la movilidad eléctrica.
Foto: CHERY - CHERY
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El grupo Chery, ha presentado en su ‘International User Summit’ su primera batería de estado sólido de desarrollo propio, que llegará al mercado en 2027.

Los vehículos equipados con esta tecnología podrán superar los 1.500 kilómetros por carga en condiciones ideales, duplicando “la media actual de los vehículos eléctricos convencionales”, según la marca.

Vínculos relacionados

¿Qué significa que se encienda la luz del ABS en el tablero del carro?
Deepal presentó en Colombia la nueva G318, un SUV híbrido de rango extendido
¿Cuál es la diferencia entre torque y potencia en los carros?

El nuevo módulo, con una densidad energética de 600 Wh/kg (casi el doble de lo que ofrecen las actuales baterías de iones de litio), se incluirá en los vehículos del grupo tanto en China como Europa a partir de 2027, incluso en la recién llegada Lepas.

“El desarrollo de esta batería de estado sólido simboliza un salto cualitativo en la evolución de la movilidad eléctrica, no solo por su rendimiento y seguridad, sino por lo que representa: una nueva forma de entender la eficiencia, la sostenibilidad y la confianza tecnológica”, ha expresado Omoda & Jaecoo por medio de un comunicado.

Le puede interesar: ¿Qué es un carro de salvamento y dónde comprarlo? Ventajas y desventajas

Chery y BYD pugnan por impulsar las baterías por estado sólido

Este año, BYD anunció también en la ‘Cumbre de Innovación y Desarrollo de Baterías de Estado Sólido’ de China que estaban probando vehículos de batería de estado sólido con una fase de pruebas hasta 2027. Según la firma asiática, entre sus planes está crear una producción limitada que arrancará entre 2027 y 2029, y para 2030 prevén iniciar la fabricación en masa de este nuevo formato de batería.

Según medios chinos, su nueva tecnología podría recuperar 1.500 kilómetros en apenas 12 minutos hasta un 80% de carga, por lo que, extrapolando estos datos, podría elevar la autonomía máxima a 1.875 kilómetros en el ciclo chino CLTC.

Desarrollada por el Instituto de Investigación de Baterías de Estado Sólido de Chery, estas baterías, con respecto a las actuales de iones de litio, sustituyen el electrolito líquido por un material sólido, lo que se traduce en una mayor seguridad, una mayor densidad energética y la posibilidad de una recarga más rápida, algo que especialmente demandan los conductores de vehículos eléctricos.

Por último, durante las pruebas realizadas por el gigante asiático, el módulo mantuvo la entrega de energía incluso tras impactos severos --como penetración de clavos o perforación con herramientas eléctricas-- sin incendiarse ni producir humo, confirmando su “robustez incluso en condiciones extremas”, destaca la marca.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Agencia Europa Press

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Autos

Carros eléctricos

Chery

Batería

Batería estado sólido

International User Summit

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.