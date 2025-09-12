Así es la nueva Pulsar N160 Pro que llega a Colombia con mayor seguridad

Desde el tablero, además, se pueden gestionar los modos de ABS, lo que permite adaptar el nivel de frenado de acuerdo con el tipo de terreno. Foto: Cortesía Grupo UMA

El Grupo UMA – Bajaj anunció la llegada de la nueva Pulsar N160 Pro al mercado colombiano, un modelo que incorpora avances en seguridad, tecnología y desempeño dentro del segmento de 160 cc.

De acuerdo con Alejandro Londoño, director de marketing de Grupo UMA, Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico para la marca en Latinoamérica. El país no solo registra uno de los mayores volúmenes de ventas en la región, con un crecimiento sostenido en los últimos años, sino que también se ha convertido en referente en innovación comercial, cercanía con los usuarios y fortalecimiento de la red de distribución y servicio.

Para Bajaj, el mercado colombiano representa un hub desde el cual se impulsan nuevas iniciativas, se refuerza la experiencia de marca y se validan prácticas que luego se extienden a otros países.

La industria de motos en Colombia ha superado en los últimos años las 800.000 matrículas anuales, con una alta participación de modelos de todos los segmentos. En este escenario, Londoño resaltó que los consumidores buscan cada vez más productos con mayor seguridad y tecnología avanzada, lo que convierte a la Pulsar N160 Pro en una alternativa ajustada a esa demanda.

“Tenemos un gran producto que es altamente competitivo, con tecnología y características avanzadas como los frenos ABS de doble canal, suspensiones invertidas, embrague antirrebote y tablero digital con conectividad. Todo esto, sumado al respaldo de nuestra amplia red de distribución y servicio posventa en el país, crea el ambiente perfecto para ser exitosos en el segmento”, afirmó el directivo.

¿Qué novedades trae la Bajaj Pulsar N160 Pro?

La Bajaj Pulsar N160 Pro está equipada con un tablero digital con conectividad al celular, que permite acceder a funciones de navegación y notificaciones de manera práctica, reduciendo distracciones. Según el Grupo UMA, el sistema de iluminación full LED en farola, direccionales y stop mejora la visibilidad tanto de día como de noche, incrementando la seguridad del conductor.

Desde el tablero, además, se pueden gestionar los modos de ABS, lo que permite adaptar el nivel de frenado de acuerdo con el tipo de terreno. El modelo incorpora también un embrague antirrebote, diseñado para evitar el bloqueo de la rueda trasera en cambios bruscos de marcha, aportando mayor estabilidad.

A estas características se suma una suspensión delantera invertida, un peso de 152 kg y un motor de 164,82 cc.

El modelo cuenta con un motor de dos válvulas, que según la marca opera a un régimen de menos revoluciones y mantiene temperaturas más bajas, optimizando la eficiencia en la conducción diaria. En el segmento de 160 cc, la Bajaj Pulsar N160 Pro se distingue por integrar frenos ABS de doble canal, configurables en tres niveles, un sistema que contribuye a un frenado más seguro y equilibrado en distintas condiciones de manejo.

La llegada de la Bajaj Pulsar N160 Pro al país se complementa con la red de soporte del Grupo UMA – Bajaj, que dispone en Colombia de más de 3.000 puntos de venta de repuestos, 590 centros de servicio autorizados y un portafolio superior a 17.000 referencias.

“Más que un conjunto de innovaciones, la Pulsar N160 Pro representa la confianza y la libertad de moverse con estilo en cualquier trayecto, desde la rutina diaria hasta una salida de fin de semana”, concluyó Londoño.

Precio en Colombia

La nueva Bajaj Pulsar N160 Pro se lanzó en el mercado colombiano con un precio de $10.999.000.

