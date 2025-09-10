Crecen las matrículas de eléctricos e híbridos en Colombia durante agosto de 2025

Escucha este artículo
El mercado automotor colombiano de tecnologías limpias continúa ganando terreno. De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), agosto de 2025 registró un crecimiento destacado en la venta de vehículos eléctricos e híbridos frente al mismo mes del año anterior.
En el caso de los eléctricos, el aumento fue del 148 %, con 1.647 unidades comercializadas, lo que les permitió alcanzar una participación del 7,7 % sobre el total de vehículos vendidos en el país durante el mes. Por su parte, los híbridos sumaron 6.066 unidades, lo que representa un crecimiento del 66 % en comparación con agosto de 2024, con una participación del 28,5 %.
Las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) respaldan esta tendencia. Entre enero y agosto de 2025 se matricularon 10.508 carros eléctricos nuevos, lo que se traduce en un incremento del 173,5 % frente al mismo periodo del año pasado. En ese mismo lapso, los registros de vehículos híbridos ascendieron a 39.250 unidades, con un crecimiento del 61,5 %.
El análisis regional muestra que ciudades intermedias han sido protagonistas en la adopción de estas tecnologías. Manizales encabezó los resultados en eléctricos con un crecimiento del 1.750 %, seguida por Bucaramanga con un 760 % y Armenia con un 600 %. En el caso de los híbridos, los mayores aumentos se presentaron en Manizales con un 1.447 %, Montería con un 480 % y Sincelejo con un 371 %.
En cuanto a los segmentos, los SUV, los automóviles y las pick ups concentran la mayor participación tanto en eléctricos como en híbridos, lo que refleja la preferencia del consumidor colombiano por vehículos con mayor espacio, versatilidad y capacidad de adaptación a distintos usos.
Marcas y modelos de carros eléctricos más vendidos en Colombia
Entre enero y agosto de 2025, cinco marcas concentraron la mayor cantidad de registros de vehículos eléctricos en el país. Byd, Kia, Volvo, Chery y BMW alcanzaron participaciones de mercado de 54,0 %, 8,8 %, 6,9 %, 2,9 % y 2,9 %, respectivamente. En conjunto, estas compañías representaron el 75,5 % del total de eléctricos matriculados en lo corrido del año.
En agosto, estas líneas aportaron el 59 % del total de registros de vehículos eléctricos. El top 5 de modelos con mayor participación fue el siguiente:
- Byd Yuan Up: 440 unidades vendidas, con una participación del 26,7 %.
- Byd Seagull: 281 unidades, equivalentes al 17,1 %.
- Byd Yuan Plus: 86 unidades, con una participación del 5,2 %.
- Chery iCar: 85 registros, lo que representa el 5,2 %.
- BMW iX: 75 unidades, con una participación del 4,6 %.
Marcas y modelos de carros híbridos más vendidos en Colombia
En lo corrido de 2025, cinco fabricantes lideraron el mercado de híbridos en el país: Toyota, Suzuki, Mazda, Hyundai y Renault. Sus participaciones fueron del 24,9 %, 15,6 %, 13,5 %, 7,3 % y 7,1 %, respectivamente, sumando en conjunto el 68,4 % de los registros.
Durante agosto, estas cinco líneas representaron el 44 % del total de híbridos matriculados. Los modelos más vendidos en el mes fueron:
- Toyota Corolla Cross: 934 unidades, con una participación del 15,4 %.
- Mazda CX-30: 711 unidades, equivalentes al 11,7 %.
- Toyota Corolla: 387 registros, lo que representó el 6,4 %.
- Renault Arkana: 333 unidades, con una participación del 5,5 %.
- Suzuki New S-Cross: 290 unidades, con una participación del 4,8 %.
