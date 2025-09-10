Así puede eliminar la humedad de los faros del carro

Detectar a tiempo esta situación es clave para evitar daños en el sistema de iluminación y garantizar un desempeño óptimo al conducir. Foto: Pexels

La presencia de humedad en los faros de un carro no solo altera su apariencia, también representa un riesgo para la visibilidad y, en consecuencia, para la seguridad en la vía. Este problema suele originarse por factores como los cambios bruscos de temperatura, filtraciones o el desgaste de los sellos, que facilitan la condensación en el interior de la lámpara.

En épocas de lluvias, por ejemplo, es común que se filtre agua dentro de los faros. De acuerdo con los expertos de Fort, esto puede reducir notablemente la visibilidad, sobre todo en la noche o en condiciones de baja luminosidad, y además afectar componentes eléctricos. En algunos casos, la humedad alcanza los circuitos o cables internos, generando fallas que comprometen el funcionamiento general del vehículo.

Los especialistas señalan que el ingreso de agua al faro responde a diferentes causas. Una de ellas es la aparición de pequeñas fisuras en el exterior, que rompen el hermetismo y permiten la entrada de humedad. También puede ocurrir que una bombilla mal instalada deje un espacio por donde se filtran gotas. Otra razón frecuente es la obstrucción de los conductos de ventilación, los cuales están diseñados para facilitar la evaporación, pero al bloquearse favorecen la acumulación de condensación.

¿Cómo eliminar la humedad en los faros del carro?

Según los expertos de Ford, la forma de eliminar la humedad en los faros depende en gran medida de la causa que la esté generando. Aunque en algunos casos se trata de una situación pasajera, en otros puede requerir una intervención más cuidadosa para evitar que el problema reaparezca.

Estas son algunas de las recomendaciones más prácticas:

Aprovechar la exposición al sol: una medida simple consiste en estacionar el carro bajo el sol durante varias horas. El calor ayuda a que el vapor atrapado en el interior de la lámpara se evapore, lo que en la mayoría de las ocasiones resuelve el empañamiento. Sin embargo, si la humedad vuelve a aparecer, lo más probable es que exista una entrada de agua que deba corregirse.

Revisar sellos y juntas: cuando la condensación es recurrente, es necesario inspeccionar los sellos de los faros. Con el paso del tiempo, estos pueden agrietarse o perder adherencia, lo que permite el ingreso de agua. Los técnicos de Ford recomiendan sellar con materiales adecuados las posibles fugas o, en casos de deterioro avanzado, reemplazar los empaques para garantizar el hermetismo.

Atender posibles fisuras: pequeñas grietas en la carcasa del faro también pueden ser responsables de la filtración. Detectarlas a simple vista no siempre es fácil, por lo que se aconseja una revisión detallada. Aplicar un sellador específico puede ser suficiente, aunque si la fisura es grande lo recomendable es cambiar la pieza para evitar complicaciones futuras.

Verificar la instalación de las bombillas: una bombilla mal colocada puede dejar un espacio por donde ingresa la humedad. Asegurarse de que quede bien ajustada y con su sello de goma en buen estado es fundamental para mantener el interior del faro protegido.

Mantener limpios los conductos de ventilación: los faros están diseñados con pequeños conductos de ventilación que permiten el paso del aire y ayudan a regular la humedad. Si estos se bloquean con polvo, lodo o residuos, el agua no logra evaporarse y se acumula. Una limpieza periódica evita este tipo de obstrucciones y ayuda a prolongar la vida útil de las lámparas.

