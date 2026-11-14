Baic lanza dos nuevos SUV híbridos en Colombia: así son los X55 REEV y X7 REEV

Baic X7 REEV. Foto: Cortesía

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Durante el Salón del Automóvil de Bogotá, Baic presentó sus nuevos X7 REEV y X55 REEV, dos SUV híbridos de rango extendido que se suman al portafolio de la marca del fabricante chino en el país. Ambos vehículos hacen parte de la Serie X y cuentan con el respaldo de Magma Automotive (Grupo Magma).

“Presentamos la línea X, la más enfocada en carretera y viajes entre ciudades. Tendremos la X55, con tracción delantera, y la X7, con dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero. Ambas utilizan tecnología eléctrica de rango extendido y un motor de gasolina de 1,5 litros que funciona como generador para recargar las baterías”, señaló Miguel Zamudio, gerente de producto de Magma Automotive.

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Baic X55 REEV

Baic X55 REEV. Foto: Cortesía

El nuevo Baic X55 tiene 4.620 mm de largo, 1.886 de ancho y su altura es de 1.680. Su tren motor híbrido de rango extendido ofrece una potencia de 215 caballos y su torque llega hasta los 310 Nm. Según la marca, “registra un nivel de ruido de engranajes inferior a 15dB, contribuyendo a una conducción silenciosa y confortable”.

Vale la pena señalar que el fabricante señaló que el vehículo soporta hasta 10.000 ciclos de carga y descarga. Además, su batería de 1,83 kWh está diseñada para mantener un desempeño estable durante más de 200.000 km.

Su equipo interior incluye un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. Suma un sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3”, punto de carga inalámbrico, ocho altavoces, volante multifunción, entre otros.

Baic X55 REEV. Foto: Cortesía

El paquete de seguridad presente en el Baic X55 incluye cámara frontal, radar frontal de onda milimétrica Bosch de quinta generación, cuatro cámaras de visión periférica, 12 sensores ultrasónicos y controlador de parqueo. Así, ofrece frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo, prevención de salida de la via, mantenimiento de carril de emergencia, entre otros.

Baic X55 anuncia una autonomía combinada de hasta 904 kilómetros. Su precio parte en los COP 100.000.000.

Baic X7 REEV

Por su parte, el nuevo Baic X7 fue construido con una longitud de 4.745 mm, 1.892 de ancho y 1.715 de alto. El vehículo promete una capacidad interior espaciosa, gracias a su distancia entre ejes que llega a los 2.800 mm.

Baic X7 REEV. Foto: Cortesía

Este SUV cuenta con un tren motor híbrido de rango extendido con dos motores eléctricos que le otorgan tracción en las cuatro ruedas. Ambos componentes le permiten una potencia de 288 caballos y hasta 350 Nm de torque. Se suma un bloque a gasolina de 1.5 litros que -por supuesto- funciona como generador para alimentar la batería de 1,83 kWh. Su autonomía anunciada es de hasta 762 kilómetros.

El equipo del Baic X7 incluye un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, centro multimedia táctil con pantalla de 12,3”, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, puertos USB Tipo A y C, sistema de sonido con ocho parlantes, entre otros.

En seguridad, el SUV del fabricante chino obtuvo cinco estrellas en las pruebas de seguridad de C-Ncap e incluye control crucero adaptativo, asistente de congestión de tráfico, alerta de salida de carril, mantenimiento de carril de emergencia, detección de punto ciego, entre otros. El precio de la nueva Baic X7 parte en los COP 130.000.000.

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“Ofrecemos vehículos muy completos, con características que en otras marcas se encuentran a precios más altos. Nuestra apuesta es combinar tecnología, equipamiento y precios competitivos. Además, tenemos un portafolio enfocado en camionetas y SUV, no en automóviles… Colombia es un paso importante para el crecimiento del grupo. Lanzamos Baic en Chile en marzo de este año y en Perú en agosto. Ahora estamos avanzando con Baic y Arcfox en Colombia. Esto demuestra nuestra apuesta por consolidar estas marcas en Latinoamérica”, asegura Estuardo Pérez, gerente de mercadeo de Magma Automotive.