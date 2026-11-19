Bajo el capó incorpora un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros en línea y 3.0 litros, acompañado de un sistema Mild Hybrid de 48 voltios. Foto: Cortesía

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La nueva generación del BMW Serie 3 llega a Colombia con una propuesta que combina tradición deportiva, electrificación y tecnología. El M350 xDrive, que convierte al país en el primero de Latinoamérica en recibirlo, estrena un motor de seis cilindros con tecnología Mild Hybrid, alcanza 437 hp e incorpora nuevas soluciones de conducción y conectividad que marcan la evolución de este modelo de la marca alemana.

Motor de seis cilindros con tecnología Mild Hybrid

Bajo el capó incorpora un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros en línea y 3.0 litros, acompañado de un sistema Mild Hybrid de 48 voltios. Esta configuración permite alcanzar una potencia combinada de 437 hp y un torque de 580 Nm. La electrificación complementa el funcionamiento del motor de combustión y hace parte de la estrategia de BMW para incorporar tecnologías de eficiencia en sus modelos sin abandonar las prestaciones deportivas.

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Colombia es el primer país de Latinoamérica en recibirlo

El BMW M350 xDrive llega por primera vez a Colombia como parte de la nueva generación del Serie 3, uno de los modelos más emblemáticos de la marca alemana. El país se convierte en el primer mercado de Latinoamérica en recibirlo. Este modelo reemplaza al M340i y se posiciona como la puerta de entrada al universo BMW M, con una propuesta que combina el carácter deportivo de la división de alto rendimiento con las tecnologías de la Nueva Clase.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos

El desempeño es uno de los atributos centrales del nuevo M350 xDrive. El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y combina su entrega de potencia con el sistema de tracción integral BMW xDrive, que distribuye la fuerza entre los dos ejes. También incorpora una transmisión Steptronic Sport de ocho velocidades, configuración que busca responder a las exigencias de una conducción deportiva.

Incorpora la función Drift Moment

Una de las novedades más particulares del modelo es la función Drift Moment, que permite enviar toda la potencia del motor al eje trasero para ofrecer una experiencia de conducción con mayor protagonismo de ese eje. Esta tecnología estará disponible a partir de julio de 2027 mediante una actualización remota de software, por lo que no llegará habilitada desde el inicio de su comercialización.

Estrena BMW Panoramic iDrive y componentes deportivos M

El M350 xDrive incorpora BMW Panoramic iDrive con Panoramic Vision, la nueva arquitectura digital de la marca que transforma la interacción del conductor con la información y las funciones del vehículo. A esta tecnología se suman componentes específicos de BMW M, como la suspensión adaptativa M, el diferencial M Sport y los frenos M Sport, además de luces diurnas amarillas M, elementos que refuerzan su identidad deportiva.