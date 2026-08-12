Botas para motociclista: ¿qué buscar para proteger tobillos y pies?

Este tipo de calzado ayuda a proteger los dedos, los pies, los tobillos, los gemelos y las espinillas. Foto: Leatt Moto 6.5

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Cuando se habla de seguridad en la moto, es común pensar primero en el casco, la chaqueta o los guantes. Sin embargo, los pies y los tobillos también están expuestos y necesitan una protección adecuada.

Por eso, elegir unas buenas botas no debería reducirse únicamente a buscar un diseño que combine con la moto.

Según Honda, este tipo de calzado ayuda a proteger los dedos, los pies, los tobillos, los gemelos y las espinillas. Además, puede servir como una barrera frente a la lluvia y otras condiciones climáticas y, en caso de una caída, reducir la exposición a raspones, rozaduras e incluso quemaduras que pueden producirse por el contacto con el tubo de escape.

Pero ¿qué se debe tener en cuenta antes de comprar unas botas para motociclista? El tipo de moto, el material, el ajuste y hasta el sistema de cierre pueden marcar la diferencia.

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Más que una cuestión de diseño

No todas las botas son para el mismo tipo de conducción. Según los expertos de Honda, no es lo mismo usar la moto para la ciudad que hacer viajes en carretera o practicar motociclismo deportivo.

Por eso, también es importante mirar cuánto tiempo se permanece sobre la moto, si se baja de ella con frecuencia y en qué condiciones climáticas va a manejar.

En cuanto al material, Honda señala que el cuero ha sido uno de los más utilizados por su resistencia y comodidad, además de ofrecer aislamiento frente al frío y la humedad. Sin embargo, también existen modelos que incorporan materiales como carbono o titanio y diferentes refuerzos para aumentar la protección.

En este punto, expertos de Mapfre recomiendan mirar los elementos de protección que incorpora la bota, por ejemplo, si tienen refuerzos en el talón y la punta, así como protecciones específicas para las zonas más expuestas.

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Una bota puede tener buenos materiales y protecciones, pero si no queda bien ajustada puede ser incómodo durante el recorrido. Mapfre recomienda probarlas antes de comprarlas y comprobar que el pie quede cómodo y sujeto, es decir, si una referencia no se siente bien, lo mejor es probar otro modelo.

Por último, existen botas con velcro, cremallera y cordones. Estas últimas son comunes en modelos de calle, pero los especialistas de Honda recomiendan revisar que los cordones no queden demasiado largos por el riesgo de que puedan enredarse con alguna parte de la moto.