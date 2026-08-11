¿Cuál es la presión de aire que deben llevar las llantas del carro, según el tipo?

La presión óptima no está determinada por la llanta, sino por cada vehículo. Foto: Cortesía Goodyear

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mantener las llantas con la presión adecuada es una de las tareas más sencillas del mantenimiento de un carro, pero también una de las que más se descuidan.

Según Carlos Cruz, gerente comercial de llantas para automóviles y SUV de Hankook Tire Colombia, la presión óptima no está determinada por la llanta, sino por cada vehículo.

Para conocerla, el conductor debe revisar la etiqueta ubicada generalmente en el marco interior de la puerta del conductor, en la tapa del tanque de combustible o en el manual del propietario. “El número que aparece en el flanco de la llanta indica la presión máxima que puede soportar, no la recomendada para el vehículo”, aclara Cruz.

De acuerdo con Kia, como referencia general, la marca señala valores de alrededor de 30 psi para un carro pequeño, 36 psi para uno mediano y 42 psi para uno grande.

Le puede interesar: ¿Qué significa la señal roja con dos flechas arriba y una abajo y qué hacer al verla?

¿Qué pasa si las llantas tienen poca presión?

Para Cruz, una presión de aire inadecuada puede acelerar el desgaste de los neumáticos y afectar el comportamiento general del vehículo. El especialista señala que una presión 20 % por debajo de la recomendada puede reducir la vida útil de una llanta hasta en un 30 %.

Además, una llanta con poca presión aumenta la resistencia al rodamiento, por lo que el motor necesita realizar un mayor esfuerzo. Esto puede traducirse en un incremento en el consumo de combustible, que puede llegar hasta un 10 %, según el experto.

Otros riesgos pueden ser:

Sobrecalentamiento: una presión baja puede elevar la temperatura de la llanta y aumentar el riesgo de una falla estructural.

Menor estabilidad: el vehículo puede responder de manera diferente durante una maniobra, una curva o una frenada de emergencia.

Mayor distancia de frenado: la presión inadecuada puede afectar la capacidad de respuesta y adherencia del vehículo.

¿Y qué ocurre si las llantas están sobreinfladas?

Tener más aire del recomendado tampoco significa que las llantas estarán en mejores condiciones. Una presión excesivamente alta disminuye el área de contacto del neumático con el piso y puede afectar la tracción.

Según Hankook, entre las consecuencias de una presión elevada se encuentran:

Desgaste acelerado en el centro de la banda de rodamiento.

Conducción más rígida, debido a que las llantas absorben menos las irregularidades de la vía.

Mayor transmisión de vibraciones hacia el vehículo, lo que puede afectar el confort y la estabilidad.

De acuerdo con la información proporcionada por Cruz, se estima que hasta un 15 % de los accidentes mortales pueden estar relacionados con una presión incorrecta de las llantas.

Le recomendamos leer: ¿Se le perdió la tarjeta de propiedad? Así puede solicitar el duplicado en Bogotá

¿Cada cuánto se debe revisar la presión de las llantas?

No es necesario esperar a que una llanta se vea desinflada para comprobar su presión. Según Hankook, lo recomendable es revisarla al menos una vez al mes, incluso cuando el vehículo se utiliza poco, ya que los neumáticos pueden perder naturalmente cerca de 1 psi al mes.

También es aconsejable comprobarla antes de realizar un viaje largo, cuando se vaya a transportar carga adicional y después de detectar algún cambio en el comportamiento del vehículo o una posible pérdida de aire.