¿Qué significa la señal roja con dos flechas arriba y una abajo y qué hacer al verla?

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que quienes no respeten las señales de tránsito pueden recibir una sanción económica. Foto: El Espectador

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Las señales de tránsito están presentes en calles, avenidas y carreteras para orientar a los conductores y reducir el riesgo de accidentes. Aunque muchas son fáciles de reconocer, otras generan dudas, especialmente cuando aparecen en vías donde la circulación cambia de forma temporal o permanente.

Una de ellas es la señal roja con dos flechas hacia arriba y una hacia abajo, que puede parecer fácil de interpretar, pero desconocer para qué sirve puede llevar a realizar maniobras peligrosas e incluso terminar en una multa.

Quédese y le contamos qué significa esta señal, qué debe hacer al verla y cuáles son las multas por no respetarla.

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¿Qué significa la señal roja con dos flechas arriba y una abajo?

Según Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, esta es una señal reglamentaria que indica el inicio de un tramo de tres carriles en una vía sin separador central, donde uno de los carriles opera en contraflujo.

No respetar esta señal no solo constituye una infracción de tránsito, sino que también incrementa el riesgo de accidentes, pues invadir un carril destinado al sentido contrario puede provocar choques frontales o poner en peligro a los demás actores viales.

De acuerdo con Mahecha, al encontrar esta señal, lo más importante es adaptar la conducción a la configuración de la vía. Para ello recomienda:

Circular únicamente por los carriles habilitados para el sentido de circulación.

No adelantar invadiendo el carril destinado al tránsito en sentido contrario.

Respetar la demarcación horizontal y los límites de velocidad establecidos.

Mantenerse atento a los cambios en la configuración de la vía, especialmente en curvas o sectores con visibilidad reducida.

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¿Cuál es la multa por no respetar una señal de tránsito?

De acuerdo con James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que quienes no respeten las señales de tránsito pueden recibir una sanción económica.

El intendente explica que una de las infracciones aplicables es la A05, correspondiente al incumplimiento de señales de tránsito, cuya sanción para 2026 equivale a COP 168.900.

Sin embargo, las consecuencias pueden ser mayores dependiendo de la conducta. Según Jaramillo, cuando un conductor adelanta en un lugar donde está prohibido por la señalización, puede incurrir en la infracción D06, que para 2026 representa una multa cercana a COP 1.266.100.

Asimismo, señala que desobedecer las señales reglamentarias o los requerimientos impartidos por las autoridades de tránsito también puede dar lugar a la infracción C31, cuya sanción asciende aproximadamente a COP 633.200 en 2026.