BYD presenta Seal 6 DM-i, el híbrido enchufable con hasta 1.505 km de autonomía

El Seal 6 DM-i es el segundo modelo híbrido enchufable que BYD lanza en el viejo continente, tras el Seal U DM-i.

BYD ha presentado inicialmente en Europa su nuevo modelo Seal 6 DM-i, que ofrece el sistema de propulsión con la tecnología ‘Dual Mode’ en versiones con carrocería sedán y touring (la variante familiar de la marca), disponible desde 27.990 euros.

El Seal 6 DM-i es el segundo modelo híbrido enchufable que BYD lanza en el viejo continente, tras el Seal U DM-i, un SUV del que ya se han comercializado más de un millón de unidades en todo el mundo, y se destaca por contar con una autonomía combinada “única”.

En concreto, en ciclo combinado el Seal 6 DM-i puede llegar a 1.505 kilómetros en la versión Boost y 1.455 kilómetros en la edición Comfort. En cuanto a autonomía eléctrica, alcanza hasta 105 kilómetros en la configuración Comfort.

Respecto a estas dos versiones, el modelo Boost entrega una potencia máxima del sistema de 184 caballos y está asociado a una batería de 10,08 kWh. En la versión Comfort, la potencia se eleva hasta 212 caballos y la capacidad de la batería llega a 19 kWh.

En tan solo tres minutos, gracias a su sistema de carga bidireccional, la batería de este modelo puede pasar de un 30% a un 80% de carga. La potencia máxima de carga en corriente continua (CC) es de 26 kW.

El modelo familiar de BYD

El nuevo modelo de BYD llama la atención por su tamaño, ubicándose entre los segmentos C y D por sus 4,84 metros de largo y 1,87 metros de ancho. Estas dimensiones le otorgan un interior amplio, acompañado de un baúl con capacidad de 491 litros, que puede aumentar hasta 1.370 litros al abatir los asientos traseros.

Aunque inicialmente fue pensado para el mercado de gestión de flotas, la marca considera que podría convertirse en una opción muy atractiva como vehículo familiar, no solo por su espacio y comodidad, sino también por su relación precio–beneficio.

En materia de diseño, el modelo adopta el lenguaje estético “Ocean”, que le otorga un carácter deportivo y moderno, pero al mismo tiempo favorece la eficiencia aerodinámica. Resalta su parrilla frontal inspirada en las olas del mar, equipada con un sistema activo de entrada de aire que mejora la aerodinámica del vehículo.

El frontal se completa con faros LED de diseño cristalino, cuya firma lumínica refleja la inspiración en el movimiento del agua. Además, incorpora un techo panorámico de más de un metro, con cortinilla eléctrica y función antiatrapamiento, junto con rines de aleación de 17 y 18 pulgadas, según la versión.

En el interior, la propuesta apuesta por un diseño minimalista y funcional, con una pantalla central de 15,6 pulgadas que integra el sistema inteligente ‘Hi BYD’, orientado a facilitar la conducción. A pesar de la digitalización, la marca mantiene botones físicos en el volante y otras áreas importantes, pensando en la comodidad del conductor.

De acuerdo con Alberto de Aza, director general de BYD en España y Portugal, esta es la segunda silueta de la firma que incorpora la tecnología DM-i, y se proyecta como un modelo con el que la compañía busca incrementar su participación en el mercado de vehículos de nuevas energías, donde ya supera el 4% de cuota.

