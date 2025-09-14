Tenga en cuenta estas recomendaciones para limpiar el interior de su carro

Expertos de Ford destacan cuatro aspectos clave que deben considerarse al momento de limpiar el interior de los vehículos. Foto: GM Authority

Mantener el interior del carro en buen estado no solo mejora la apariencia, también contribuye a una experiencia de conducción mucho más cómoda. El uso diario acumula polvo, suciedad y restos de alimentos que, con el tiempo, pueden afectar tanto la higiene como la conservación de los materiales. Por eso, cada cierto tiempo conviene dedicarle atención al habitáculo, de manera que se prolongue su vida útil y se garantice un entorno más agradable para conductor y pasajeros.

En esta línea, expertos de Ford destacan cuatro aspectos clave que deben considerarse al momento de limpiar el interior de los vehículos.

Retirar objetos pequeños y partes removibles

El primer paso en toda limpieza interior consiste en retirar objetos pequeños como monedas, joyas, documentos o cualquier elemento suelto que pueda interferir en el proceso. También deben extraerse accesorios removibles que puedan deteriorarse con el agua o los productos de limpieza.

Es importante sacar los tapetes y lavarlos aparte, ya sea con agua y jabón o siguiendo las indicaciones del fabricante, lo que ayuda a mantener la durabilidad de los materiales.

Aspirar asientos y alfombras

Una aspiradora adecuada facilita la eliminación de polvo, restos de comida y partículas que se acumulan en los asientos y alfombras. Resulta conveniente prestar especial atención a los rincones de difícil acceso, donde suele concentrarse mayor suciedad.

En vehículos con asientos de cuero, gamuza o alcántara, se recomienda emplear productos diseñados específicamente para cada material, con el fin de prolongar su vida útil y conservar su apariencia original. El uso de boquillas especiales para aspiradora también ayuda a alcanzar espacios estrechos, como la unión entre el respaldo y la base del asiento.

Utilizar cepillos para las rejillas

Las rejillas de ventilación, aunque muchas veces pasan desapercibidas, son esenciales para una adecuada circulación del aire en el habitáculo. El polvo acumulado en estos elementos puede afectar la calidad del aire y el funcionamiento del sistema de climatización. Por esto, los expertos de Ford aconsejan el uso de cepillos de cerdas suaves que permitan retirar la suciedad sin dañar la superficie. Una vez finalizada la limpieza, puede colocarse un aromatizante o ambientador para reforzar la sensación de frescura en el interior.

Emplear paños adecuados para ventanas y consolas

La consola central, el timón, la palanca de cambios y otros mandos del carro requieren una limpieza cuidadosa, ya que son las superficies que más contacto tienen con las manos.

Los paños de microfibra ligeramente humedecidos permiten retirar grasa y residuos sin rayar las piezas.

Para las ventanas, lo ideal es usar un limpiador específico para vidrios y aplicar movimientos circulares, evitando dejar marcas o empañados. Un acabado limpio en estas áreas no solo mejora la visibilidad, sino también la percepción estética del vehículo.

