Los carros más atractivos, confiables y de mayor calidad en 2025

En 2025, la industria automotriz ofrece un panorama cada vez más competitivo, en el que los modelos no solo deben atraer por su diseño, sino también demostrar calidad y confiabilidad. Entre tantas opciones, algunos vehículos logran sobresalir al integrar tecnología, desempeño y atractivo en una misma propuesta.

Los modelos destacados a continuación se encuentran entre los tres primeros de su segmento en al menos dos de los principales estudios de J.D. Power, que evalúan calidad inicial, confiabilidad a largo plazo y atractivo del vehículo.

BMW Serie 4 2025

Disponible en carrocerías cupé, convertible y gran coupé de cuatro puertas, el BMW Serie 4 combina rendimiento, tecnología y lujo en una propuesta atractiva. Las versiones estándar de la Serie 4 ofrecen entre 255 y 386 caballos de fuerza, mientras que los modelos de alto desempeño (M4 Coupé y M4 Convertible) elevan la potencia hasta un máximo de 523 caballos.

Chevrolet Corvette 2025

El legendario Chevrolet Corvette combina el rendimiento de un superdeportivo con un precio más accesible. Está disponible en carrocerías cupé y convertible, y se ofrece en cuatro versiones: Stingray, Z06, ZR1 y E-Ray híbrido. La potencia varía entre 490 y 1.064 caballos de fuerza. Para 2026, la gama incorporará una variante aún más radical: el ZR1X, con tracción total y una potencia estimada de 1.250 caballos.

Ford Mustang 2025

Ícono del pony car por más de 60 años, el Ford Mustang se ofrece en versiones cupé y convertible. Está disponible con un motor turboalimentado de cuatro cilindros que entrega 315 caballos de fuerza o con un V8 de 480 caballos. Con capacidad para cuatro pasajeros, el Mustang puede equiparse con transmisión manual de seis velocidades o automática.

Hyundai Elantra 2025

Disponible en versiones a gasolina e híbrida, el Hyundai Elantra sedán ofrece una destacada relación calidad-precio dentro del segmento de autos compactos. El modelo a gasolina tiene un precio inferior a 24.000 dólares, mientras que la variante híbrida, además de su eficiencia de hasta 24,6 km/l en carretera, también se ubica dentro de una franja competitiva de precio. A esto se suma un completo paquete de seguridad avanzada y una garantía del tren motriz de 10 años o 160.000 km, lo que convierte al Elantra en una de las opciones más atractivas de su categoría.

Hyundai Sonata 2025

Al igual que el Elantra, el Sonata, un sedán mediano, es otra alternativa accesible del fabricante coreano, disponible en versiones a gasolina e híbrida. Con un precio inicial de poco más de 28.000 dólares, la gama ofrece también una variante híbrida que sobresale por su eficiencia, con un rendimiento de hasta 21,6 km/l en carretera.

Kia K4 2025

El Kia K4 (antes conocido como Forte) es un sedán compacto que destaca por su buena relación valor-precio. Con un costo inicial de poco más de 23.000 dólares (en Colombia se vende por $136.990.000), ofrece un rendimiento de hasta 17 km/l en carretera y cuenta con una opción de motor turbo de 190 caballos en la versión GT-Line. El K4 combina un estilo deportivo con una garantía sólida.

Lexus ES 2025

El Lexus ES, un sedán de lujo de tamaño mediano, prioriza la comodidad y la practicidad sobre una conducción deportiva. Está disponible con motores a gasolina de cuatro cilindros o V6, además de una variante híbrida opcional y versiones F Sport. El modelo ofrece un habitáculo silencioso, varias funciones de asistencia al conductor y un precio competitivo dentro de su categoría.

Nissan Altima 2025

Otro competidor en el segmento de sedanes medianos enfocados en el valor es el Nissan Altima, que destaca por su interior espacioso, el asiento del conductor de gran comodidad, la opción de tracción total y avanzadas asistencias estándar como ProPilot Assist y el paquete de seguridad Nissan Safety Shield 360. Su motor de cuatro cilindros ofrece entre 182 y 188 caballos, con un rendimiento combinado de hasta 13,6 km/l.

Porsche 911 2025

Disponible en una amplia gama de versiones, el Porsche 911 se ofrece en carrocerías Coupé, Cabriolet (convertible) y Targa. Diseñado como un deportivo puro, incluso el 911 Carrera de entrada entrega casi 400 caballos de fuerza y, según la marca, alcanza una velocidad máxima de 294 km/h. En el extremo superior de la gama, el 911 Turbo desarrolla 640 caballos y llega hasta los 330 km/h.

