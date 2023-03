BYD venderá dos nuevos carros eléctricos en Colombia en 2023

Foto: BYD Seal.

Sin duda, el portafolio más ambicioso. El fabricante chino BYD es, por diversidad y, claro, ambición, el líder local del mercado de vehículos eléctricos. Su portafolio suma compactos, sedanes, SUV e incluso buses y vehículos de servicio público.

En 2022, 1.585 unidades, de las 3.274 que registró el mercado de vehículos cero emisiones en el país, fueron fabricados por BYD. Le dan fuerza a su liderato las cifras del segundo y tercer puesto en el listado de las marcas con más ventas, pues Dongfeng se ubicó en la segunda plaza, con 280 matrículas, y detrás suyo BMW, con 219.

En medio de un mercado con cifras a la baja, cercanas al 20 % menos de las obtenidas entre enero y febrero de 2022 (26.692 de 2023 vs. 36.609 del año anterior); Motorysa, empresa que comercializa BYD y Mitsubishi en Colombia, prevé un crecimiento en sus ventas. Un aumento que se sustenta en la llegada de los eléctricos Seal y Seagull del gigante chino, y las ventas de nuevos modelos como Outlander, de los japoneses.

Sobre la primera de estas novedades, el BYD Seal, vale señalar que es cero emisiones con la estética de un sedán, de unos 4.800 mm de largo, 1.875 de ancho y 1.460 de alto. Funciona con una batería con capacidad máxima de 82,56 kWh y promete una autonomía de, por lo menos, unos 510 kilómetros (WLTP).

Los datos aún no son claros sobre Seagull. Este vehículo sería uno de los vehículo más asequibles de BYD en Colombia y el mundo. Sería un compacto, con dimensiones similares -o menores- a las de Dolphin y su rango partiría en los 165 km y podría llegar a los 360.

Marco Pastrana es el gerente general de Motorysa. Durante la presentación de la Feria Cubo Motorysa, que se llevó a cabo en el centro comercial Unicentro de Bogotá, habló sobre la actualidad del mercado, sus previsiones y novedades para 2023.

¿Qué conclusiones le dejan las cifras del primer bimestre de 2023 para el mercado?

Motorysa y las marcas que representa han tenido un crecimiento espectacular en las ventas. En Mitsubishi hemos crecido un 37 %. En BYD vamos un 117 % en eléctricos y en híbridos es del 45 %, respecto al año pasado. No significa que veamos un panorama complicado, aunque vemos problemas de tasa de interés, básicamente financiamiento con los clientes, una desaceleración económica palpable y los precios de los carros que no bajan. Esperamos que hacia finales de año empecemos a tener mejores signos de recuperación en el mercado. Estos primeros meses van a mantenerse en los niveles actuales.

En esas circunstancias, ¿esperan mayores ventas que el año pasado?

Tanto en Mitsubishi como en BYD vamos a crecer un poco más. No es que el mercado se mejore, es que tendremos nuevos modelos, como Outlander, que nos dará mayor captura del mercado. En BYD con híbridos y la introducción de dos nuevos eléctricos, podremos tener un mejor año que el anterior.

¿Este creciente interés de los clientes por sus eléctricos cambió la imagen que algunas personas tienen sobre los carros de origen chino?

Sí y la repuesta es que BYD fabrica todo: la batería, los componentes electrónicos y el carro. Antes, el problema de los productos de este origen es que era un conjunto de ensamble de diferentes compañías y ese sistema no era fácil de entender y por eso hace años podían tener problemas de calidad. La ventaja de BYD es que al fabricar sus propias baterías hay una tranquilidad en la integración del sistema, a diferencia de un eléctrico tradicional, que es uno a combustión adaptado con una batería eléctrica y su manejo puede no ser confortable. La clave ha sido exponerle al cliente, en los test, que el carro funciona bien y ahí pierden el miedo.

La importancia del voz a voz...

Quienes compran un eléctrico se lo prestan a su entorno familiar o a un amigo, entonces hay una especie de bola de nieve de personas que se interesan y se rompen esos mitos. El voz a voz ha sido fundamental. Siempre he pensado que el consumidor colombiano no es ignorante y tiene sus creencias y maneras de comparar qué marca es buena y cuál es mala y eso nos ha servido de una forma impresionante. Hay clientes que tienen cuatro BYD en su casa.

¿Tienen disponibilidad de todos sus productos?

Estamos cortos en algunos eléctricos, pero en abril o mayo tendremos mayor disponibilidad de esos modelos. En el segundo semestre llegarán dos eléctricos. Prácticamente cuando el cliente toma la decisión, quiere el carro ya, porque de pronto se puede arrepentir. Por eso lo que tenemos no está necesariamente vendido, pero sí tenemos la oferta.

¿Qué retos han identificado vendiendo eléctricos en Colombia?

El reto más grande es que existe una ley del Gobierno, que es la 1964 de 2019, donde establecen que las ciudades de categoría uno, dos y tres deben tener y básicamente instalar y poner a disposición de la ciudadanía estaciones de carga gratis. No han puesto la primera. Todo lo que hay es privado. No se han puesto en la tarea. De aquí al 2025, Bogotá debería tener, por lo menos, 20 estaciones de carga públicas y gratis. Estamos en el 2023 y no llegó la primera. No creo que las pongan a esa fecha. El desafío es que, si el Gobierno ayudara con este compromiso, una gran cantidad de gente se montaría en eléctricos, sobre todo ellos que no lo hacen porque no hay dónde cargar.

¿Por qué Colombia resalta en la región en la venta de eléctricos?

No se venden tantos. Deberíamos estar en el 1 %. Los buses distorsionan el mercado. Aquí hay 8.318 carros eléctricos en Colombia, en un parque de siete millones. Adicionalmente, de esa cifra 2.000 son buses.