¿Cada cuánto cambiar el filtro de aire del carro y cómo saber si ya necesita reemplazo?

Su trabajo es actuar como una barrera que evita que polvo, tierra, partículas contaminantes y otras impurezas del ambiente lleguen al motor. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es fácil recordar el cambio de aceite o estar pendiente del desgaste de las llantas, son mantenimientos que están en el radar de cualquier conductor, pero hay una pieza silenciosa que trabaja en cada recorrido y que también da señales de alerta, se trata del filtro de aire del motor.

Aunque es un componente pequeño, su trabajo es actuar como una barrera que evita que polvo, tierra, partículas contaminantes y otras impurezas del ambiente lleguen al motor. De acuerdo con Mitsubishi Motors, cuando el aire entra al vehículo atraviesa este filtro antes de llegar al motor, lo que permite mantener limpio el sistema y proteger componentes internos de posibles daños.

Le puede interesar: ¿Cómo detectan los carros los microsueños al volante con sensores de fatiga?

¿Cada cuánto debe cambiarse el filtro de aire del carro?

Para responder esa pregunta es importante tener algo claro, no existe una cifra única para todos los vehículos.

Según la RACE, empresa especializada en la industria automotriz, la primera referencia siempre debe ser el libro de mantenimiento del fabricante. Sin embargo, señala que, como guía general, el cambio debe realizarse cada 15.000 kilómetros o una vez al año, lo que ocurra primero. Por otro lado, Mitsubishi Motors indica que algunos fabricantes consideran que un filtro puede tener una vida útil entre 20.000 y 48.000 kilómetros.

La diferencia entre estas cifras depende mucho de dónde y cómo se use el carro. Según la RACE, no es igual conducir cerca de zonas costeras, donde el aire puede arrastrar partículas de arena, que hacerlo en ciudades con niveles altos de contaminación, mientras que quienes usan poco el carro podrían tardar más tiempo en alcanzar esos intervalos de kilometraje. Aun así, Mitsubishi Motors recomienda revisar visualmente el estado del filtro al menos una vez al año.

Le recomendamos leer: ¿Qué significa un triángulo blanco pintado en calles o carreteras y qué debe hacer al verlo?

Señales que indican que el filtro de aire ya pide cambio

El filtro de aire normalmente avisa antes de llegar al final de su vida útil.

Estas son las señales más comunes:

El carro pierde fuerza al acelerar

Dificultad para arrancar

Se enciende la luz de advertencia del motor

Sale humo oscuro por el escape

¿Se puede limpiar el filtro y volver a usar?

En algunas ocasiones esta práctica puede considerarse, sin embargo, Mitsubishi Motors recomienda evitarlo.

La razón es que, aunque a simple vista parezca limpio, pequeñas partículas pueden permanecer atrapadas en el material filtrante y afectar su capacidad para retener contaminantes. Por eso, cuando el filtro ya presenta desgaste o suciedad acumulada, la mejor decisión es cambiarlo por uno nuevo.

Después de todo, es una pieza económica comparada con los problemas que puede evitar.