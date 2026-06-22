¿Cada cuánto cambiar el refrigerante del carro y cómo saber si necesita reemplazo?

Su función no es únicamente evitar que el vehículo se recaliente, este aporta propiedades antioxidantes que ayudan a prolongar la vida útil de varios componentes del sistema. Foto: Freepik

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Aunque algunos conductores solo recuerdan este fluido cuando el indicador de la temperatura sube o aparece una fuga debajo del carro, la realidad es que esperar hasta ese punto no es una buena decisión.

De acuerdo con expertos de Mitsubishi Motors Colombia, el refrigerante es una sustancia química con la capacidad de regular la temperatura del motor y protegerlo frente a la corrosión. Su función no es únicamente evitar que el vehículo se recaliente, este aporta propiedades antioxidantes que ayudan a prolongar la vida útil de varios componentes del sistema.

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¿Cada cuánto se debe cambiar?

Acá no existe una única respuesta. Según Mitsubishi, el periodo de reemplazo depende del tipo de refrigerante y de las especificaciones definidas por cada fabricante.

La marca explica que una primera revisión puede realizarse alrededor de los 20.000 kilómetros, después de ese punto, se pueden cambiarse cada dos años o entre 40.000 y 60.000 kilómetros.

Por su parte, Kia señala que algunos vehículos utilizan refrigerantes de larga duración con intervalos considerablemente mayores. Según la compañía, ciertos modelos recomiendan el primer cambio a los 210.000 kilómetros o 120 meses, y posteriormente cada 30.000 kilómetros o 24 meses.

Cabe destacar que no todos los vehículos usan el mismo tipo de refrigerante ni poseen las mismas exigencias mecánicas. Es por eso que, antes de guiarse por recomendaciones generales, el manual del vehículo encontrará la respuesta definitiva para cada caso.

Las señales que podrían indicar que necesita reemplazo

Este fluido no avisa en todos los casos igual, pero el vehículo puede dar algunas pistas.

Entre los síntomas que merecen atención están:

Aumento de la temperatura del motor.

Descenso frecuente del nivel de líquido.

Presencia de fugas.

Cambio de color o apariencia del refrigerante.

Olor extraño proveniente del motor.

Sobrecalentamientos repetitivos.

Kia explica que, con el paso del tiempo, los aditivos y componentes del refrigerante comienzan a degradarse y el líquido puede volverse más ácido. Cuando esto ocurre, pierde capacidad para controlar adecuadamente la temperatura y proteger las superficies metálicas del motor.

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Ojo a este dato

Hay conductores que cuando notan bajo el nivel del depósito lo completan con agua. Sin embargo, expertos de Mitsubishi explican que mezclar refrigerante con agua no es recomendable, salvo en situaciones de emergencia.

La razón es que esta combinación puede generar partículas y alterar las propiedades del fluido, afectando el funcionamiento del sistema de enfriamiento. Tampoco es aconsejable mezclar diferentes tipos de refrigerantes, ya que cada uno posee formulaciones y aditivos diferentes.