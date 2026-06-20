¿Qué significa la señal de dos flechas en sentidos contrarios y qué se debe hacer al verla?

No respetar la advertencia de circulación en doble sentido puede derivar en conductas sancionables por las autoridades de tránsito. Foto: El Espectador

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Las señales de tránsito están presentes en calles, avenidas y carreteras para orientar y prevenir situaciones de riesgo. Aunque muchas son ampliamente conocidas, otras no son del todo claras, sobre todo cuando aparecen en tramos donde las condiciones de circulación cambian.

Una de ellas es la señal que muestra dos flechas en sentidos contrarios que, a simple vista, parece fácil de entender, pero ignorarla puede derivar en maniobras peligrosas e incluso en sanciones económicas.

Según Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, esta señal advierte que a partir de ese punto la vía permite la circulación de vehículos en ambas direcciones, por lo que los conductores deben estar preparados para encontrarse tráfico de frente.

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¿Qué debe hacer un conductor al encontrar esta señal?

Esta señal de tránsito es una advertencia clara de que las condiciones de circulación exigen mayor prudencia.

Por esa razón, Mahecha recomienda adoptar varias medidas de seguridad:

Reducir la velocidad y aumentar el nivel de atención.

Mantenerse siempre dentro del carril correspondiente.

Evitar invadir el carril destinado a los vehículos que circulan en sentido contrario.

Incrementar la distancia de seguridad frente a otros vehículos.

Verificar cuidadosamente antes de realizar cualquier adelantamiento.

Respetar la señalización horizontal, especialmente las líneas continuas que prohíben sobrepasar.

Permanecer atento a peatones, ciclistas y motociclistas.

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Multas por ignorar esta señal

De acuerdo con James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, los conductores pueden encontrarse con dos señales asociadas a este tipo de situaciones. La primera es la SP-39, una señal preventiva que advierte que más adelante la vía tendrá circulación en doble sentido, y la segunda es la SR-11, una señal reglamentaria de estricto cumplimiento.

La diferencia es importante porque mientras la señal preventiva funciona como una advertencia para que el conductor aumente la atención, el incumplimiento de una señal reglamentaria sí constituye una infracción de tránsito y puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades.

Según Jaramillo, una de las sanciones que puede aplicarse es la infracción D06, relacionada con adelantar a otro vehículo en sitios prohibidos o donde la señalización lo indique, una conducta que para 2026 puede representar una multa cercana a los COP 1.266.100.

El intendente también señala que el incumplimiento de señales reglamentarias, generalmente identificadas por su color rojo, puede derivar en la infracción C31, relacionada con no obedecer las señales de tránsito o los requerimientos impartidos por las autoridades, sanción equivale aproximadamente a COP 633.200 en 2026.

Por otra parte, Jaramillo aclara que la infracción A05 aplica únicamente para vehículos no automotores, como bicicletas, y corresponde a conductas relacionadas con el incumplimiento de señales de tránsito, cuyo valor aproximado para 2026 es de COP 168.900.