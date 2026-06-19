Cada cuánto se debe cambiar el líquido de frenos para moto

Aunque no requiera cambios frecuentes, de su estado depende que la moto frene cuando realmente se necesita. Foto: David Campuzano

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Muchas veces se está pendiente del cambio de aceite, el estado de las llantas o la cadena, pero hay un componente que también juega un papel decisivo en la seguridad, el líquido de frenos. Aunque no requiera cambios frecuentes, de su estado depende que la moto frene cuando realmente se necesita.

Cada vez que se acciona la manigueta o el pedal de freno, el líquido de frenos entra en acción. Según Honda, este fluido transmite esa presión hasta las mordazas o calipers, que son las encargadas de empujar las pastillas contra el disco para detener la moto.

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¿Cada cuánto se debe cambiar el líquido de frenos?

Aquí existe un consenso entre fabricantes y especialistas. Honda recomienda reemplazar el líquido de frenos cada dos años y, como máximo, cada cuatro años. Por su parte, el portal especializado Motociclismo señala que lo ideal es realizar el cambio cada dos años o cada 20.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Grupo UMA, distribuidor de marcas como Bajaj en Colombia, explica que el intervalo puede variar según el tipo de líquido utilizado y las especificaciones del fabricante. En algunas motos, por ejemplo, el reemplazo se realiza cada 30.000 kilómetros.

Para revisar el nivel del líquido de frenos, los expertos recomiendan que el depósito se encuentre en posición vertical y que la moto esté apoyada en el caballete o sobre la pata lateral, según su diseño. Así es más fácil comprobar que el fluido se encuentre entre las marcas de mínimo y máximo.

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Señales de que el líquido de frenos necesita cambio

Además del tiempo o el kilometraje, existen síntomas que pueden indicar que el líquido ya perdió sus propiedades.

El portal especializado Motociclismo destaca algunas señales de alerta:

El freno se siente más suave o esponjoso.

La moto necesita más distancia para detenerse.

Aparecen vibraciones o ruidos inusuales al frenar.

El líquido cambia a un color marrón oscuro.

Se perciben olores extraños o se detectan fugas.

Grupo UMA advierte que antes de incorporar el líquido de frenos, también es necesario revisar el desgaste de las pastillas y verificar que no existan fugas o problemas en el sistema de frenos en general.

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¿Qué significan las siglas DOT?

Seguramente alguna vez ha visto en el envase las siglas DOT acompañadas de un número. Esta clasificación fue creada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (Department of Transportation) y establece las características del líquido de frenos, especialmente su punto de ebullición.

Según los especialistas de Honda y Grupo UMA, estas son algunas de las principales especificaciones:

DOT 3: utilizado en sistemas convencionales y punto de ebullición seco de aproximadamente 205 °C.

DOT 4: común en motos con frenos de disco, con punto de ebullición cercano a 230 °C.

DOT 5: basado en silicona y con punto de ebullición alrededor de 260 °C.

Los expertos coinciden en que nunca se debe utilizar un líquido diferente al especificado por el fabricante, ya que el sistema fue diseñado para trabajar con una formulación concreta.