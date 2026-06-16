¿Qué piezas del carro se deben cambiar luego de los 100.000 kilómetros?

El mantenimiento de los 100.000 kilómetros es una intervención clave porque incluye el reemplazo de fluidos deteriorados, la sustitución de piezas sometidas a desgaste y la inspección de sistemas esenciales para el correcto funcionamiento del vehículo. Foto: getty images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Llegar a los 100.000 kilómetros no siempre significa que un carro esté viejo, pero sí marca uno de los mantenimientos más importantes en la vida útil del vehículo.

De acuerdo con el concesionario de autos usados Carfect, este mantenimiento incluye el reemplazo de fluidos deteriorados, la sustitución de piezas sometidas a desgaste y la inspección de sistemas determinantes para el correcto funcionamiento del vehículo.

Por eso, los expertos de la marca recomiendan prestar atención a varios componentes.

Le puede interesar: Actualizaciones remotas (OTA): la tecnología que permite que los carros se actualicen solos

Cambio de líquidos

Estos son el equivalente a la sangre del vehículo, con el paso del tiempo y los kilómetros, pierden propiedades, se contaminan y dejan de proteger correctamente los componentes mecánicos. Según Carfect, uno de los procedimientos más importantes a los 100.000 kilómetros es la renovación de fluidos como el aceite del motor, el líquido de transmisión, el refrigerante y el líquido de frenos.

Los expertos también recomiendan que este procedimiento vaya acompañado del reemplazo de los filtros, ya que con su uso acumulan sucio y pueden restringir el paso de los fluidos.

Pero ¿qué función cumple cada uno de ellos?

El aceite del motor es el encargado de lubricar las piezas internas y ayudar a disipar el calor, después de cientos de kilómetros acumula residuos metálicos y depósitos de carbono, esto reduce su capacidad de protección y acelera el desgaste interno del motor.

Por su parte, el líquido de transmisión también pierde propiedades con el tiempo debido a las altas temperaturas y la acumulación de partículas. Cuando esto pasa, pueden aparecer cambios bruscos, deslizamientos o problemas al engranar las marchas.

El refrigerante es otro elemento clave, ya que mantiene el motor dentro de su temperatura ideal de funcionamiento. Según Carfect, los aditivos anticorrosivos se degradan con el paso del tiempo y el líquido pierde capacidad para transferir calor, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento. Acá es donde los expertos recomiendan realizar una purga completa del sistema y no limitarse a rellenar el depósito.

En cuanto al líquido de frenos, Carfect explica que este absorbe humedad de manera gradual a través del sistema hidráulico y, con el uso, esa humedad reduce su eficacia, puede hacer que el pedal se sienta más blando y aumentar la distancia de frenado.

Siga leyendo: Habrá festival nocturno de linternas voladoras en Tocaima: ¿Cuándo y cómo asistir?

La correa de distribución es una de las piezas más importantes

Si hay una pieza del carro cuyo cambio no es recomendable aplazar, esa es la correa de distribución. Esta sincroniza el movimiento del cigüeñal, el árbol de levas y las válvulas del motor para que todo funcione en perfecta armonía.

El problema aparece cuando falla o empieza a agrietarse. Según Carfect, si la correa se rompe o pierde sincronización, pistones y válvulas pueden chocar, dañando el motor y generando reparaciones costosas.

Por eso, muchos fabricantes recomiendan reemplazarla entre los 80.000 y los 100.000 kilómetros, pero el intervalo exacto depende del modelo del vehículo. Además, durante este mantenimiento los expertos también sugieren cambiar tensores y poleas, piezas que se desgastan a un ritmo similar y que pueden comprometer la nueva correa.

Le recomendamos leer: ¿Qué significa el octanaje de la gasolina, cuál necesita su carro y cómo se mide?

Otras inspecciones que no se deben ignorar

Este mantenimiento también es una oportunidad para revisar otros sistemas que influyen en la seguridad y el funcionamiento del carro.

Entre ellos se encuentran: