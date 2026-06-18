Fiestas de San Pedro tendrán su primer reinado canino: así puede participar su mascota

Además del reinado canino, el festival contará con jornadas de adopción y actividades para toda la familia. Foto: CAPA Ibagué

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Los animales de compañía tendrán su propio espacio dentro de las festividades sampedrinas de Ibagué. El próximo 22 de junio, la ciudad llevará a cabo el primer Reinado Canino de Bienestar Animal, una actividad que busca promover la protección y el bienestar de los animales, la adopción responsable y el respeto por los seres sintientes.

La iniciativa es organizada por el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de Ibagué, entidad dedicada al cuidado de animales víctimas de maltrato, abandono, enfermedades graves o que se encuentran en condición de calle.

A través de sus redes sociales, CAPA anunció que el evento se realizará el a partir de las 9:00 de la mañana y convocó a los ciudadanos a inscribir a sus mascotas para participar en esta celebración.

El evento hará parte del Festival de Bienestar Animal, una jornada que se llevará a cabo los días 22 y 23 de junio en la plazoleta Darío Echandía y que incluirá diversas actividades dirigidas a promover la protección y el cuidado responsable de los animales.

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De acuerdo con la información compartida por CAPA, el certamen está dirigido a perros mayores de un año que cuenten con su esquema de vacunación completo y hayan sido inscritos previamente a través de los canales oficiales de la organización.

La selección de los finalistas se realizará a partir de las fotografías enviadas durante la inscripción. Posteriormente, las imágenes serán publicadas y los cinco perros y las cinco perras que obtengan la mayor cantidad de interacciones serán escogidos para disputar la final.

Sin embargo, la apariencia no será el único criterio de evaluación. La organización explicó que uno de los aspectos más importantes será verificar el cumplimiento de las llamadas “cinco libertades” del bienestar animal, un principio reconocido internacionalmente que establece que los animales deben estar libres de hambre y sed, de incomodidad, de dolor, enfermedades o lesiones, de miedo y estrés, y contar con la posibilidad de expresar su comportamiento natural.

Además, el jurado evaluará aspectos como los accesorios utilizados, las barras de apoyo, las carrozas y las respuestas de los tenedores o propietarios durante el concurso.

Desde CAPA señalaron que el propósito de esta actividad no es únicamente recreativo, sino que busca generar conciencia sobre la importancia de garantizar condiciones adecuadas para los animales de compañía. “Queremos promover el amor, el respeto y el cuidado responsable de nuestros animales”, destacaron.

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El Festival de Bienestar Animal se suma así a la agenda cultural de las fiestas sampedrinas de Ibagué, incorporando espacios pensados para fortalecer el vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

Las personas interesadas en participar con sus perros o asistir a las actividades programadas podrán consultar la información y los formularios de inscripción a través de las redes sociales oficiales de CAPA Ibagué.

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