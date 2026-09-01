¿Cada cuánto se debe cambiar el líquido de la transmisión de una caja automática?

El intervalo para realizar este mantenimiento depende del tipo de transmisión y de las recomendaciones de cada fabricante. Foto: Nicolás Fernández Sánchez

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Aunque una caja automática facilita la conducción, también necesita algunos cuidados para evitar problemas en la transmisión y reparaciones costosas. Una de las dudas más comunes es saber cada cuánto se debe cambiar el líquido de la caja y qué puede pasar si se deja pasar demasiado tiempo.

Según Carlos Badillo, experto de Renault, el intervalo para realizar este mantenimiento depende del tipo de transmisión y de las recomendaciones de cada fabricante.

En una caja automática convencional, por ejemplo, el cambio del líquido puede hacerse entre los 60.000 y 100.000 kilómetros. En las transmisiones CVT, el mantenimiento es más frecuente y puede requerirse aproximadamente cada 40.000 kilómetros. Para las cajas de doble embrague, el intervalo puede estar alrededor de los 60.000 kilómetros.

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Señales de que el líquido de la transmisión necesita revisión

Además del mantenimiento establecido para cada tipo de caja, hay señales que pueden indicar que la transmisión no está funcionando como debería. Según Badillo, estas son algunas de las más comunes:

Cambios de marcha bruscos: cuando el conductor siente golpes o lo que coloquialmente se conoce como que la caja “patea” al pasar de una marcha a otra.

Demora al engranar: al pasar de P (Parking) a D (Drive), la transmisión puede tardar más de lo normal en responder y engranar.

La caja se patina: ocurre cuando el conductor acelera, el motor aumenta sus revoluciones, pero el vehículo no avanza como debería.

Vibraciones al acelerar: si el vehículo vibra durante la aceleración, es recomendable revisar la transmisión.

Olor a quemado: aparece cuando se está generando un esfuerzo excesivo sobre los componentes de la transmisión.

Fugas de líquido: cuando hay pérdida de fluido, especialmente por daños en los empaques, es necesario revisar la caja.

“El estado del fluido no siempre puede ser comprobado fácilmente por el conductor, en muchos vehículos, el acceso para revisar el líquido es complejo, por lo que esta tarea debe realizarla un mecánico”, sostiene Badillo.

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Ojo al dato

La manera en que se utiliza el vehículo también puede influir en el cuidado de la transmisión. Badillo recomienda evitar realizar cambios de posición mientras el carro todavía está en movimiento. Por ejemplo, pasar de Drive a Reversa, o viceversa, antes de que el vehículo se haya detenido completamente puede afectar la transmisión.

Adicionalmente, es importante utilizar correctamente el freno de estacionamiento al parquear, la idea es que el peso del vehículo quede apoyado sobre el freno de mano y no sobre la caja.

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