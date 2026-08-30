¿Las cámaras de fotomulta funcionan en la noche y madrugada y qué detectan?

Estos dispositivos pueden detectar diferentes infracciones. Foto: Getty Image

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Si usted conduce en Bogotá durante la noche o la madrugada, puede preguntarse qué ocurre con las cámaras de fotomultas durante esas horas y si continúan registrando infracciones de tránsito.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, las cámaras de fotodetección funcionan las 24 horas del día. Estos dispositivos pueden detectar diferentes infracciones, entre ellas el exceso de velocidad, el incumplimiento del Pico y Placa, la vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica, así como el cruce de un vehículo cuando el semáforo está en rojo.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, estas infracciones corresponden a multas tipo C y D, que tienen un valor de 15 y 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, respectivamente.

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¿Cómo funciona el proceso de fotodetección?

De acuerdo con Secretaría Distrital de Movilidad, cuando una cámara detecta una presunta infracción, el radar mide la velocidad del vehículo y el sistema registra la placa.

Esta información es cruzada con las bases de datos del RUNT para verificar los datos del vehículo. A partir de las imágenes capturadas se genera un expediente que contiene fotografías, fecha, hora, ubicación y demás datos relacionados con la detección.

Según explica la entidad, el registro de la cámara no significa automáticamente que se imponga una multa, el expediente debe ser revisado por un agente de tránsito, quien verifica que la evidencia sea clara, que cumpla con los requisitos legales y determina si procede la orden de comparendo.

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Bogotá tendrá 41 nuevas cámaras de fotodetección

El Distrito avanza en la instalación de nuevas cámaras de fotomulta en tres corredores estratégicos de Bogotá: las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la instalación de las primeras 16 cámaras comenzará en los próximos días. Estos dispositivos estarán ubicados en la avenida NQS con calle 9, la NQS con calle 47A, la avenida El Dorado con carreras 17 y 25, y Las Américas con carrera 58.

El plan contempla además la instalación de otras 25 cámaras en diferentes sectores de la ciudad. Entre los corredores que hacen parte de esta segunda etapa están la avenida Ciudad de Cali, la calle 13, La Conejera, la vía al Llano, la carrera 10, la autopista Norte, la avenida Primero de Mayo, la autopista Sur y la avenida Caracas.