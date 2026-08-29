¿Qué significa la señal SR-36 y qué hacer al verla?

Una vez identificada la señal, Mahecha recomienda disminuir la velocidad, conducir con mayor precaución y estar atento a las indicaciones de los agentes. Foto: El Espectador

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¿Alguna vez se ha preguntado qué significa la señal SR-36 y qué debe hacer cuando la encuentra en carretera? Aunque las señales de tránsito hacen parte del paisaje habitual de calles y carreteras, no siempre es fácil recordar qué indica cada una.

Según Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, esta señal se caracteriza por su círculo rojo, fondo blanco y una barra negra horizontal. Su función es advertir que más adelante se encuentra un retén o puesto de control de tránsito, policía o aduana, donde el vehículo puede ser obligado a detenerse.

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¿Qué hacer al ver la señal SR-36?

Una vez identificada la señal, Mahecha recomienda disminuir la velocidad, conducir con mayor precaución y estar atento a las indicaciones de los agentes. Además, no se debe intentar evadir el punto de control ni realizar maniobras bruscas, ya que esto puede generar una situación de riesgo tanto para el conductor como para los demás actores viales.

En caso de que sea detenido por la autoridad de tránsito, es importante tener a la mano la licencia de conducción, el SOAT y la tarjeta de propiedad.

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¿Hay multa por no respetar la señal SR-36?

Según el instructor Mahecha, estas son algunas de las sanciones que podrían aplicarse dependiendo de la conducta:

A05: corresponde a no respetar las señales de tránsito y tiene un valor de COP 168.900, equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

C31: si, además de ignorar la señal, el conductor desobedece la instrucción de un agente de tránsito, podría recibir este comparendo, cuyo valor es de COP 633.250, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

J01: si una persona daña, retira o mueve una señal de tránsito, podría enfrentarse a esta sanción, con un valor de COP 4.270.500, equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.