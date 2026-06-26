¿Cada cuánto se debe renovar la licencia de conducción y qué pasa si está vencida?

Licencia de conducción. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

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Tener la licencia de conducción vencida continúa siendo una infracción en Colombia. Los conductores que sean sorprendidos manejando con este documento sin vigencia se exponen a sanciones, aun cuando tengan al día los demás documentos exigidos para circular.

¿Cada cuánto se debe renovar la licencia de conducción?

La frecuencia de renovación de la licencia varía según la edad del conductor y la categoría autorizada para conducir.

Licencias categorías A y B para vehículos particulares

Conductores menores de 60 años, renovación cada 10 años.

Conductores entre 60 y 80 años, renovación cada cinco años.

Conductores mayores de 80 años, renovación anual.

Licencias categoría C para vehículos de servicio público

Conductores menores de 60 años, renovación cada tres años.

Conductores mayores de 60 años, renovación anual.

¿Cuál es la multa por manejar con la licencia vencida?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esta situación está contemplada dentro de la infracción B02 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, aplicable a quienes conduzcan con una licencia vencida.

Para 2026, esta infracción contempla una multa cercana a los COP 337.400, además de la inmovilización del vehículo.

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Requisitos para renovar la licencia de conducción

Para realizar este trámite es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar el documento de identidad original.

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.

Realizar el pago correspondiente a los derechos del trámite.

Presentar el certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir. Este documento debe estar registrado en el RUNT y ser expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte.

Antes de adelantar el proceso, se recomienda revisar el estado actual de la licencia y verificar la existencia de comparendos pendientes, debido a que cualquiera de estas situaciones puede impedir continuar con la renovación.

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¿Cómo verificar la fecha de vencimiento de la licencia de conducción?

La fecha de vencimiento puede consultarse directamente en la parte posterior del documento o a través de la página web del RUNT, ingresando a la opción “Consulta de ciudadanos por documento de identidad”, donde es posible revisar información relacionada con la licencia de conducción, incluida su fecha de vigencia.