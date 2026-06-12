¿Cada cuánto se deben revisar los amortiguadores del carro? Ojo a estos datos

Estos componentes permiten que las llantas mantengan contacto permanente con el piso. Foto: Kia

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¿Hace cuánto no revisa los amortiguadores de su carro? Aunque son claves para la estabilidad y la seguridad, algunas veces quedan por fuera de las revisiones que se hacen de forma periódica.

Los amortiguadores forman parte del sistema de suspensión y su misión principal es controlar los movimientos generados por las irregularidades de la vía. Según Mapfre Colombia, estos componentes permiten que las llantas mantengan contacto permanente con el piso, ayudan a reducir vibraciones, facilitan el frenado y dan una mayor comodidad al manejar.

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Señales que indican que los amortiguadores están desgastados

Uno de los principales problemas es que el deterioro aparece de forma gradual.

De acuerdo con Kia, estas son las señales que pueden advertir una falla en los amortiguadores del carro:

El vehículo se balancea más de lo normal al tomar curvas.

La parte delantera se hunde excesivamente al frenar.

Se perciben vibraciones constantes en el timón.

El carro pierde estabilidad a altas velocidades.

Los neumáticos muestran desgastes irregulares.

Aparecen rebotes excesivos al pasar por huecos o resaltos.

Se escuchan golpes o ruidos metálicos provenientes de la suspensión.

El vehículo parece inclinarse más hacia uno de sus lados.

Kia señala que un vehículo en buen estado debería estabilizarse rápidamente después de pasar por una irregularidad, si continúa rebotando varias veces, es posible que el sistema haya perdido eficacia.

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¿Cada cuánto reemplazarlos?

De acuerdo con información de Mapfre, los amortiguadores deberían inspeccionarse aproximadamente cada 20.000 kilómetros para verificar su estado y funcionamiento. Además, la aseguradora señala que su reemplazo es necesario entre los 50.000 y 60.000 kilómetros, dependiendo de las condiciones de uso.

Por su parte, Kia explica que la vida útil puede extenderse entre los 60.000 y 100.000 kilómetros, aunque esto depende de factores como el estilo de conducción, el tipo de vías por las que circula el vehículo y la carga que transporta habitualmente.

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¿Qué pasa si no se cambian a tiempo?

Ignorar estas señales puede tener consecuencias en la seguridad y el bolsillo.

Según Kia, unos amortiguadores desgastados reducen la adherencia de las llantas al asfalto, aumentan la distancia de frenado y disminuyen la efectividad de sistemas de seguridad como el control electrónico de estabilidad (ESP).

Mapfre advierte además que las fallas en la suspensión pueden provocar daños prematuros en otros componentes como rótulas, cojinetes, soportes y brazos de suspensión. Incluso, el esfuerzo adicional que recibe el vehículo puede acelerar el desgaste general de algunos sistemas mecánicos.

De hecho, Mapfre cita datos de la Encuesta Nacional sobre Causas de Accidentes de Vehículos a Motor, según la cual el 2 % de los accidentes de tránsito en vehículos automotores está relacionado con fallas detectadas en componentes mecánicos que pueden ocasionar la pérdida de control.

Por eso, los expertos coinciden en que una revisión periódica de la suspensión puede ayudar a detectar problemas antes de que se conviertan en una situación de riesgo en la vía. Y si llega el momento del reemplazo, la recomendación es cambiar los amortiguadores por parejas, es decir, los dos delanteros o los dos traseros al mismo tiempo, para evitar desequilibrios en el comportamiento del vehículo.