Cifras, marcas y modelos más vendidos de motos en diciembre de 2025

El mercado de motocicletas en Colombia cerró diciembre con 112.310 unidades registradas, una cifra que representa un aumento del 30,86% frente al mismo mes durante 2024. Estos datos, como los que presentaremos a continuación, corresponden al informe publicado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco.

En comparación con noviembre de 2025, que registró 89.893 unidades, diciembre mostró un crecimiento del 26,22%. Y, en el acumulado de enero a diciembre, la industria reportó un incremento del 34,94%, con un promedio mensual de registros de 91.679 motocicletas nuevas durante el año entero.

Conozcamos las marcas que lideraron las ventas

En diciembre, las marcas que registraron más motocicletas nuevas en Colombia fueron Bajaj, Akt y Suzuki, con 18.458, 17.133 y 16.187 unidades, respectivamente. Entre las tres lograron concentrar alrededor del 46% de todos los registros del mes.

Ahora bien, comparado con diciembre de 2024, algunas marcas —ubicadas también dentro de los primeros lugares— tuvieron un crecimiento importante: Hero casi que duplicó sus registros (+114,47%), Honda aumentó en un 63,11% y Bajaj creció alrededor del 43,66%.

El listado de los diez modelos más vendidos representó 36,25% del total mensual, y la mayoría se caracteriza porque cuenta con sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS.

Encabezó la lista la AK125NKD EIII de Akt, con 7.902 unidades y un crecimiento del 26,80% frente a diciembre de 2024. Le siguió la GPD155-A (NMAX155) de Yamaha, con 4.586 unidades y la CT100 ES SPOKE de Bajaj, con 4.083.

Siguiendo con las posiciones, la DR150FI ABS de Suzuki sumó 3.863 registros, mientras que la CT100 KS SPOKE de Bajaj contabilizó 3.486 y la HUNK 125 R de Hero llegó a 3.271. La GN125 ABS de Suzuki reportó 3.231, y los modelos de Honda, XR190L2.0 y XR150L 2.0, registraron 3.207 y 3.152. Cerrando el top 10, la GIXXER FI ABS de Suzuki totalizó 2.968 motos durante el mes.

Hablemos de las preferencias en motos cilindradas

Según el informe, el segmento más demandado fue el de motos con cilindraje de 101 cc a 125 cc, que concentraron el 46,02% de los registros. A estas les siguió el rango de 151 cc a 200 cc, con 27,38%. Algunas de las categorías restantes mostraron menor participación: motocicletas de menos de 100 cc, con un 5,03%; aquellas con más de 200 cc, 7,09%; y las de cilindraje de 126 a 150 registraron un 14,48%.

¿Cuáles fueron los departamentos y los municipios con mayores registros?

En diciembre, Cundinamarca lideró el registro de motocicletas con 21.110 unidades (18,80%), seguido por Antioquia con 18.022 (16,05%) y Valle del Cauca con 12.251 (10,91%). Estos tres departamentos concentraron casi que la mitad del mercado nacional, pues su participación correspondió al 45,76%.

En cuanto a los municipios, los diez con más registros representaron el 37,48% del total del país, con una cifra de 112.310 unidades distribuidas entre Madrid, Soacha, La Estrella, entre otros. No obstante, el top 3 estuvo conformado por Sabaneta, en Antioquia, con 8.664 unidades; Funza, en Cundinamarca, con 6.909 registros; y El Cerrito, en el Valle del Cauca, con 5.924.

El balance total del año 2025 dejó como resultado más de un millón cien mil motocicletas registradas en Colombia, según el mismo informe.

