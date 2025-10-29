Deepal presentó en Colombia la nueva G318, un SUV híbrido de rango extendido

Deepal ya acumula más de 800 unidades vendidas en Colombia con sus modelos S07 y S05, y planea que la G318 continúe en esa misma línea, incluso si está dirigida a un público más especializado. Foto: David Vásquez Herrera

Deepal continúa pisando fuerte en el país y ahora lo hace con una novedad que apunta directamente al mundo del off-road. La marca presentó oficialmente en Colombia la nueva G318 Max Adventure, un SUV híbrido de rango extendido con tracción 4x4 que quiere abrirse camino en un segmento donde la aventura manda, pero sin dejar atrás el confort ni el lujo.

El lanzamiento tuvo lugar en Suesca, Cundinamarca, un escenario ideal para poner a prueba las capacidades del vehículo. Entre pruebas de manejo, barro, roca y celebración -porque también se cumplió el primer año de Deepal en Colombia-, la marca aprovechó para mostrar de qué está hecha esta camioneta.

En diálogo con El Espectador, Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia, explicó que esta nueva camioneta busca conectar con quienes disfrutan del 4x4 de verdad, quienes entran a la montaña, cruzan ríos y no le huyen al terreno difícil. “La idea es ofrecer un todoterreno que mantenga la comodidad y el equipamiento premium”, señaló el directivo.

Deepal ya acumula más de 800 unidades vendidas en Colombia con sus modelos S07 y S05, y planea que la G318 continúe en esa misma línea, incluso si está dirigida a un público más especializado. “La combinación entre tecnología, autonomía y precio competitivo le da confianza a la marca para alcanzar el objetivo de cerrar el año con 1.000 vehículos Deepal rodando en el país”, sostuvo.

López también destacó el papel de los vehículos híbridos de rango extendido en la transición hacia la movilidad eléctrica en Colombia. Mencionó que este tipo de motorización se ajusta al contexto actual del país, pues permite realizar viajes largos sin depender totalmente de la infraestructura de carga y responde a las necesidades actuales de los consumidores.

¿Qué es un rango extendido enchufable?

Para entender la importancia del lanzamiento, vale la pena detenerse un momento en la tecnología que impulsa a este SUV. Según Cristhian Camilo Camelo, director de marketing de Deepal, este tipo de motorización se ubica en una etapa avanzada dentro de lo que él denomina la pirámide de la electrificación. Esta clasificación va desde los híbridos ligeros, híbridos convencionales e híbridos enchufables, llegando luego a los vehículos de rango extendido (en versiones estándar y enchufable), hasta culminar con los 100 % eléctricos.

En este contexto, un vehículo de rango extendido enchufable (también conocido como EREV) es un vehículo eléctrico que utiliza un motor a combustión únicamente como generador de energía.

Camelo detalla que la tracción en estos modelos es siempre eléctrica y que el motor eléctrico es el encargado de mover las ruedas usando la energía de una batería recargable. Cuando la carga se agota y el carro requiere más energía, entra en acción un generador auxiliar que produce electricidad para seguir alimentando el sistema de propulsión. “Este generador no está conectado mecánicamente al sistema de transmisión, por lo que no impulsa directamente las ruedas”, aclaró.

En condiciones normales, mientras la batería mantiene buena carga, todo el desplazamiento se realiza con la energía almacenada. “Cuando la carga disminuye hasta cierto umbral, el generador se activa automáticamente para producir electricidad y, si hay excedentes, recargar la batería. Una vez se restablece el nivel previsto, el generador se apaga y el vehículo vuelve a operar únicamente con energía eléctrica”, explicó Camelo.

Así es la nueva Deepal G318 Max Adventure

Entrando en materia, este vehículo combina un diseño robusto con un rendimiento preparado para los terrenos más exigentes. Entrega 423 caballos de potencia y 572 Nm de torque, además de una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros.

Entre sus atributos técnicos más relevantes se destacan:

Capacidad de vadeo de hasta 60 cm, es decir, puede cruzar cuerpos de agua de esa profundidad sin comprometer sus sistemas mecánicos o eléctricos.

Rines de 20 pulgadas con neumáticos Continental, optimizados para mejorar la tracción en terrenos exigentes.

Espacio de carga expandible hasta 1.747 litros, lo que permite transportar más equipaje sin afectar la comodidad de los ocupantes.

La tecnología también juega un papel central:

Pantalla táctil de 14,6 pulgadas y panel de instrumentos digital de 10,5 pulgadas.

Comandos por voz, pensados para mantener el control sin apartar las manos del volante.

Sistema de audio premium con 16 altavoces.

Vidrios dobles laminados para mayor aislamiento acústico.

Iluminación LED ambiental con 64 colores, creando un ambiente personalizable.

En seguridad, incorpora más de 20 sistemas de asistencia avanzada al conductor (ADAS).

Precio en Colombia

La Deepal G318 Max Adventure ya está disponible en Colombia con un precio de COP $197.990.000.

