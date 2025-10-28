¿Cuál es la diferencia entre torque y potencia en los carros?

En el mundo automotor, dos términos aparecen constantemente al hablar de desempeño: torque y potencia. Foto: BYD

Entender cómo se mueve un vehículo va más allá del tamaño del motor o la cantidad de caballos que anuncia el fabricante. En el mundo automotor, dos términos aparecen constantemente al hablar de desempeño: torque y potencia. Aunque suelen mencionarse juntos, no representan lo mismo y tampoco se perciben igual al momento de conducir.

De acuerdo con los expertos de Kia, el torque es ese “empujón” inicial que pone al vehículo en movimiento sin esfuerzo. Es la fuerza que se hace notar desde que las llantas comienzan a girar, la que permite enfrentar calles empinadas o transportar carga con tranquilidad.

Esta fuerza se mide en Newton-metros (Nm) o libras-pie (lb-ft), y su utilidad depende del rango de revoluciones en el que se obtiene. Si el torque máximo aparece en bajas RPM, el carro despegará con mayor agilidad en ciudad. Pero si llega en un rango medio, será más versátil para quienes alternan entre tráfico urbano y carretera.

Ahora bien, la potencia juega en otro terreno. Aquí no se habla solo de fuerza, sino de qué tan rápido el motor puede convertir energía en movimiento. Para los expertos, es lo que permite mantener velocidades altas con soltura y disfrutar de una aceleración más prolongada.

La potencia suele expresarse en caballos de fuerza (hp) o en kilovatios (kW). Los vehículos diseñados para correr alcanzan números elevados porque giran a muchas RPM, aprovechando al máximo lo que el motor puede entregar. Por otro lado, un carro pensado para la carga puede que no luzca cifras sobresalientes en potencia, pero compensa con una entrega constante y muy útil para el trabajo.

Dos fuerzas diferentes bajo el capó

Muchas veces se escucha que un carro “tiene muchos caballos” o que “tiene buen torque”, como si fueran la misma cosa, pero no es así. Según los especialistas de Kia, una forma sencilla de entenderlo es pensar en una bicicleta: cuando se pisa fuerte el pedal para arrancar, ahí está el torque haciendo su trabajo. Pero cuando se logra avanzar rápido y mantener la velocidad en un terreno plano, entra a jugar la potencia. Ambas situaciones importan y cada una se nota en diferentes momentos del recorrido.

Por eso, los carros deportivos suelen enfocarse en la potencia. Les interesa acelerar y estirar las revoluciones para alcanzar altas velocidades sin esfuerzo. En cambio, las SUVs y vehículos de trabajo destacan por su torque, porque necesitan empuje para cargar peso y enfrentar caminos más complejos.

Con esta diferencia en mente, revisar la ficha técnica de un modelo se vuelve mucho más fácil. Si a alguien le encanta explorar, subir montañas o mover cargas, debería apostar por un vehículo con buen torque. Pero si la prioridad son los viajes largos por carretera y una marcha estable, un carro con mayor potencia será más satisfactorio.

Al final, no se trata de elegir uno u otro, la mejor experiencia llega cuando existe un balance entre fuerza y velocidad. Lo importante es tener claro para qué se necesita el carro y escoger el que mejor acompañe la forma de conducir de cada persona.

