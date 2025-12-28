China logró acelerar con éxito un vehículo de prueba de 0 a 700 km/h en dos segundos: video

El vehículo de prueba aceleró de 0 a 700 km/h en dos segundos durante un ensayo de levitación magnética realizado en China, según imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV. Foto: CCTV

El equipo de maglev de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China logró acelerar con éxito un vehículo de pruebas de una tonelada de 0 a 700 kilómetros por hora (km/h) en apenas dos segundos durante una prueba de levitación magnética, informó la cadena estatal CCTV.

De acuerdo con este medio, la velocidad alcanzada batió el récord mundial para plataformas del mismo tipo y se convirtió en la marca de prueba más rápida registrada para un sistema de levitación magnética eléctrica superconductora.

Las imágenes difundidas el jueves por CCTV muestran una estructura similar a un chasis desplazándose a gran velocidad por una pista de levitación magnética, envuelta en una nube de vapor, tras acelerar de forma casi instantánea y frenar bruscamente al llegar al final del trazado de 400 metros.

Este avance, resultado de diez años de investigación y desarrollo, permitió superar retos técnicos como la propulsión electromagnética a velocidades “ultraaltas”, la guía de suspensión eléctrica, la inversión de almacenamiento de energía transitoria de alta potencia y el uso de imanes superconductores de alto campo, indicó la cadena.

Según el informe, la prueba ofrece además nuevas opciones para el desarrollo futuro del transporte maglev en tubos al vacío (“hyperloop”) en China, así como nuevos métodos y medios para la asistencia al lanzamiento aeroespacial y las pruebas experimentales.

El desarrollo de la levitación magnética ha recibido un fuerte respaldo financiero por parte de las autoridades chinas desde 2004, año en que se adquirió la tecnología y Shanghái comenzó a operar una línea maglev de baja velocidad entre las afueras de la ciudad y el aeropuerto internacional de Pudong.

En septiembre de 2022, la Universidad Jiaotong de Chengdu (provincia de Sichuan, centro del país) probó con éxito un nuevo vehículo de levitación magnética en una autopista del este de China, donde el automóvil, de 2,8 toneladas, se mantuvo levitando a 35 milímetros de la superficie de la carretera.

China presentó además en 2021 el tren de levitación magnética más rápido del mundo, con una velocidad de 600 kilómetros por hora, fabricado en la ciudad de Qingdao tras cinco años de investigación y desarrollo.

