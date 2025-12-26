Estos fueron los celulares más vendidos en todo el mundo en el 2025

El iPhone 16 lideró el ranking de los celulares más vendidos del mundo en 2025, según los datos disponibles de Counterpoint Research. Foto: Apple

El iPhone 16 fue el celular más vendido del mundo en 2025, según los datos disponibles hasta septiembre, de acuerdo con Counterpoint Research, que mide ventas directas por modelo.

El dispositivo de Apple lideró las ventas durante los primeros tres trimestres del año y se mantuvo como el modelo de mayor demanda en el registro más reciente, correspondiente a julio–septiembre.

Counterpoint muestra que Apple y Samsung colocaron cinco modelos cada uno dentro del Top 10 mundial, y en conjunto esos diez teléfonos concentraron el 20 % de las ventas globales de smartphones en ese periodo.

Apple ubicó en los primeros lugares varios iPhone 16, mientras que Samsung destacó con modelos de la serie Galaxy A diseñados para la gama media.

El desempeño de Apple y Samsung

El iPhone 16 lideró las ventas gracias a mayores ventas en India y a una recuperación en Japón, lo que permitió evitar la baja de ventas tras el lanzamiento de la serie iPhone 17.

En cambio, los iPhone 16 Pro sufrieron una caída más marcada en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y China, donde muchos consumidores optaron por los modelos de la nueva generación. El iPhone 17 Pro Max cerró el Top 10 y fue el modelo más vendido en septiembre.

Samsung colocó sus modelos Galaxy A16 5G, A06, A36, A56 y A16 4G en el ranking, con especial fuerza en regiones como América Latina y Medio Oriente y África, donde los modelos LTE y de gama media siguen siendo relevantes.

¿Y las otras marcas?

Aunque ningún modelo de otro fabricante entró al Top 10 de ventas por modelo, según Counterpoint, sí aparecen cuando se mira el mercado desde una perspectiva más amplia.

Según Omdia, que mide envíos globales por fabricante, el mercado mundial de smartphones envió 320,1 millones de unidades en el tercer trimestre de 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 3 %. En ese conteo:

Samsung encabezó los envíos con 60,6 millones de unidades.

Apple le siguió con 56,5 millones .

Xiaomi reportó 43,4 millones , manteniendo un crecimiento moderado.

Transsion (itel, TECNO e Infinix) alcanzó 28,6 millones de envíos, consolidándose como una marca relevante especialmente en África.

vivo envió 28,5 millones, con buen desempeño en India y otras regiones.

El resto de proveedores se agrupa en la categoría Others con 102,5 millones de envíos, lo que muestra que existen muchas marcas activas en el mercado que no alcanzan los volúmenes necesarios para colocar sus modelos en el Top 10 de ventas por modelo, pero que colectivamente representan una parte muy importante del mercado.

Los celulares más vendidos del mundo en 2025

Según datos disponibles hasta septiembre por Counterpoint Research:

iPhone 16. iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro Max. iPhone 16e. Galaxy A16 5G. Galaxy A06. Galaxy A36. Galaxy A56. Galaxy A16 4G. iPhone 17 Pro Max.

