China pone condiciones para que TikTok siga funcionando en Estados Unidos

China declaró esta semana que la disputa en torno al funcionamiento de TikTok en Estados Unidos debe resolverse “mediante la cooperación” y “conforme a las leyes y regulaciones chinas”.

Según EFE, la portavoz del Ministerio de Comercio, He Yongqian, se pronunció en esos términos tras surgir informaciones —posteriormente confirmadas por la propia empresa y por medios internacionales— sobre acuerdos vinculantes de la plataforma con tres inversores para crear una nueva sociedad en Estados Unidos. En ese contexto, recordó que cualquier acuerdo de ese tipo debe contar con la luz verde de Pekín.

La funcionaria señaló además que los equipos económicos de ambos países alcanzaron hace tiempo un “consenso de marco básico” para encauzar el caso y que el Gobierno chino “espera que las empresas logren una solución de equilibrio de intereses”.

También solicitó a Washington a “actuar en la misma dirección” y a ofrecer a las compañías chinas un entorno “justo, abierto, transparente y no discriminatorio” que “promueva el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales” entre ambas potencias.

La vocera no ofreció detalles sobre licencias tecnológicas, propiedad intelectual ni calendarios.

La propuesta de TikTok en Estados Unidos

Las declaraciones se produjeron después de que en China y Estados Unidos circularan informaciones sobre la arquitectura propuesta para la operativa de la plataforma en el país norteamericano.

Según un comunicado interno de la matriz china de TikTok, ByteDance, al que hicieron referencia medios tanto chinos como estadounidenses, la empresa acordó transferir sus operaciones en Estados Unidos a un holding liderado por inversores del país norteamericano, una operación que aún está pendiente de cierre y de aprobaciones regulatorias, según Reuters.

Ese esquema prevé una participación conjunta del 45 % para Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX; alrededor de un 33 % para filiales de los principales inversores de ByteDance, y cerca de un 18 % para la propia ByteDance.

Plazos y marco legal en Estados Unidos

El documento indica que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, un día antes del plazo fijado para que el Departamento de Justicia suspenda las operaciones de TikTok en Estados Unidos si no se ha constituido una nueva empresa suficientemente desligada de ByteDance, tal como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

La norma argumenta motivos de seguridad nacional y precisa que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenan los datos de los usuarios de la popular aplicación de videos cortos.

Tras retornar al poder en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó en varias ocasiones la implementación de la ley para que su administración pudiera negociar la reestructuración de las operaciones estadounidenses de TikTok.

Aprobación pendiente

A finales de septiembre, Washington y Pekín anunciaron un marco de acuerdo para la operación tras una serie de reuniones en las que también se abordó la guerra comercial entre ambas potencias.

Trump afirmó entonces que el pacto contaba con una “aprobación provisional” de su homólogo chino, Xi Jinping, y que debía completarse durante la reunión bilateral celebrada en octubre en Corea del Sur.

Sin embargo, hasta el momento, Pekín no ha anunciado una aprobación formal ni ha divulgado detalles del acuerdo.

