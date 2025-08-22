Cinco características de la nueva Pulsar N125 FI que llega a Colombia

Esta moto entrega 11,84 caballos de potencia y 11 N·m de torque a 6.000 rpm. Foto: Cortesía Grupo UMA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sector de motocicletas en Colombia atraviesa un momento de crecimiento sostenido. Según cifras de la Andi y Fenalco, solo en julio de 2025 se matricularon 112.214 unidades nuevas, lo que representa un incremento del 56,48 % frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a julio, la variación positiva alcanza el 36,27 %, confirmando la importancia de este segmento en la movilidad del país.

En este escenario, Grupo UMA decidió ampliar su portafolio urbano con el lanzamiento de la Pulsar N125 FI, presentada oficialmente durante la Feria de las 2 Ruedas (F2R). Se trata de un modelo estratégico en la categoría de 125 cc, una de las más competitivas del mercado, donde los usuarios buscan una moto que combine confiabilidad, eficiencia y un estilo deportivo.

Alejandro Londoño, director de marketing de Grupo UMA, explicó en diálogo con El Espectador que este lanzamiento completa la oferta de la compañía y proyecta una participación de mercado cercana al 18 %. Según precisó, la expectativa es que la Pulsar N125 FI alcance volúmenes de ventas similares a los de la Pulsar NS200, superando las 1.500 unidades en Colombia.

Londoño sostuvo que este modelo tiene un carácter estratégico para la marca porque combina diseño, tecnología y adaptabilidad a las condiciones del país. En sus palabras, la N125 FI “llega a un segmento clave como el de 125 cc, con una propuesta de valor diferenciada que la puede convertir en uno de los modelos más relevantes de la familia Pulsar”.

El directivo añadió que la moto está pensada para ser versátil y accesible, con especial atractivo para jóvenes que buscan su primera motocicleta, pero también con un diseño y desempeño que la hacen incluyente para un público más amplio, incluidas las mujeres motociclistas, cuya participación en el mercado sigue en aumento.

Le recomendamos leer: ¿Apagar la moto después de un viaje largo es malo?

Cinco características destacadas de la Pulsar N125 FI

Para Londoño, son varios los atributos que la diferencian en el segmento, pero hay cinco que resultan especialmente relevantes para los conductores:

1. Diseño inspirado en las supermotard

El modelo adopta una estética aerodinámica y moderna, heredada de las Pulsar de mayor cilindraje. Su tanque musculoso, las líneas marcadas y los cortes agresivos refuerzan una imagen deportiva y futurista que busca atraer a quienes valoran el estilo en una motocicleta urbana.

2. Tecnología al servicio del conductor

La Pulsar N125 FI incorpora un tablero digital con conectividad, iluminación full LED y un sistema de encendido silencioso.

3. Relación peso/potencia competitiva

Gracias a una de las mejores relaciones peso/potencia del segmento, este modelo se caracteriza por su versatilidad y agilidad, atributos clave para moverse con soltura tanto en el tráfico de la ciudad como en trayectos de mayor exigencia.

4. Altura y maniobrabilidad pensadas para Colombia

Con una altura libre al suelo de 198 mm, la moto está preparada para enfrentar resaltos o vías en mal estado sin comprometer su desempeño. A esto se suma su baja altura al sillín, que la hace accesible para motociclistas de distintas estaturas, y una distancia entre ejes más corta, lo que se traduce en una maniobrabilidad destacada en el segmento.

5. Sistema Start-Stop como valor agregado

El modelo refuerza su enfoque en la eficiencia de combustible gracias al sistema Start-Stop, una tecnología poco común en motos de 125 cc. Este mecanismo apaga el motor en detenciones prolongadas (como en semáforos o tráfico denso) y lo enciende de nuevo de manera automática, brindando un ahorro significativo en el uso diario.

Precio en Colombia

Londoño anunció que el lanzamiento de la Pulsar N125 FI incluirá actividades abiertas al público en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, con el propósito de que los usuarios conozcan de primera mano el nuevo modelo y sus características.

El precio de introducción al mercado será de $7.899.000. Según Londoño, la Pulsar N125 FI se posiciona como una opción competitiva en el segmento, ya que ofrece prestaciones superiores a las de muchos modelos de su categoría, con un valor cercano al de motocicletas carburadas.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.