Colombia entre los países más baratos para tener carro, según Compare The Market

La empresa australiana Compare The Market, especializada en hacer comparaciones de productos en diferentes sectores como seguros de autos, salud, viaje, entre otros, así como precios de electricidad, gas y combustible, publicó un índice de los países más y menos costosos para tener un carro.

El listado publicado por la empresa australiana tuvo en cuenta a 26 países, de los cuales ocho son de América, 17 de Europa e incluye también a ese país de Oceanía. Entre los factores que se tuvieron en cuenta para determinar el orden de la lista se encuentran el precio del combustible, el registro del vehículo, los impuestos, costos de mantenimiento, el seguro y tarifas de parqueo.

Con las distintas variables y el análisis de los diferentes países se llegó a la conclusión de que Colombia ocupa el segundo lugar de la lista entre los que son más baratos para tener un carro. El primero de la lista, también latinoamericano, es Argentina, y los países detrás de Colombia fueron Chile, Hungría y Rumania.

En cuanto a los países a los que les resulta más caro a las personas tener carro se encuentran las naciones europeas de Dinamarca, Alemania y Finlandia, las dos primera con un índice superior a 8.

Conozca el listado completo, desde el más costoso hasta el más barato aquí:

Clasificación País Índice 1 Dinamarca 8.67 2 Alemania 8.13 3 Finlandia 7.47 4 Reino Unido 7.33 5 Países Bajos 7.2 6 Suecia 7.2 7 Irlanda 6.8 8 Noruega 6.53 9 Canadá 6.13 10 Estados Unidos 6.13 11 Australia 5.73 12 España 5.2 13 Grecia 5.07 14 Guatemala 5.07 15 Portugal 4.67 16 Ecuador 4.53 17 Francia 4.4 18 República Checa 4.27 19 Uruguay 4.13 20 Polonia 3.47 21 Rusia 2.93 22 Rumania 2.8 23 Hungría 2.4 24 Chile 2 25 Colombia 0.8 26 Argentina 0,67

Asimismo, puede mirar la información completa de Compare The Market en su lista “The most expensive countries for car owners’ index”. Tenga en cuenta que los valores están en dólares estadounidenses e influye también la tasa de cambio de cada moneda nacional.

