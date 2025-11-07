Cuide su bolsillo: recomendaciones para ahorrar gasolina a su moto

En muchas ocasiones el factor determinante no es la moto en sí, sino la manera en que se conduce. Adoptar hábitos de manejo más eficientes puede reducir el consumo de combustible hasta en un 20%. Foto: pexels

Ahorrar gasolina en una moto va mucho más allá de llenar el tanque con menos frecuencia. También tiene que ver con el buen estado del vehículo, la manera en que se conduce y hasta con la capacidad de anticiparse al tráfico del día a día. En un mundo donde cada peso importa y los recorridos están llenos de trancones y frenadas bruscas, muchos motociclistas no se dan cuenta de que pequeños hábitos pueden incrementar el consumo sin necesidad.

Comprender qué factores influyen en el gasto de gasolina permite tomar decisiones más inteligentes y cuidar el bolsillo, especialmente cuando la moto es el medio de trabajo o el transporte principal.

Pensando en eso, los expertos de Honda recopilaron diez consejos prácticos para ayudar a los conductores a optimizar el rendimiento de su moto y aprovechar cada gota de combustible.

1. Abastezca cuando haga frío

Llenar el tanque en horas de la mañana puede jugar a favor del bolsillo. En ese momento, la temperatura ambiente es más baja y la gasolina almacenada bajo tierra se mantiene más densa. Al ocupar menos volumen, se obtiene una mejor cantidad por el mismo precio.

2. Caliente el motor antes de salir

Aunque muchas motos modernas integran sistemas que optimizan el arranque, darle un par de minutos al motor para alcanzar su temperatura ideal sigue siendo útil. Esto ayuda a que los lubricantes circulen correctamente y favorece un consumo más eficiente, alargando la vida de las piezas internas.

3. Planee la ruta con anticipación

No siempre el camino que parece más corto resulta el más conveniente. Desvíos, trancones o vías deterioradas pueden aumentar el consumo sin que el conductor lo note. Revisar la ruta, el estado del tráfico y los kilómetros necesarios puede marcar una diferencia importante.

4. Lleve un registro de consumo

Anotar cuánto combustible se carga, dónde se tanquea y cuántos kilómetros rinde cada tanque puede revelar patrones que suelen pasar desapercibidos. Con esa información, es más fácil comparar y decidir dónde y cómo abastecer la moto de forma más inteligente.

5. Mantenga una velocidad estable

Acelerar y frenar de manera brusca no solo desgasta más la máquina, también eleva el consumo. Mantener un ritmo constante ayuda al motor a trabajar con menos esfuerzo y evita variaciones que pueden incrementar el gasto hasta en un 50%.

6. Reduzca peso y resistencia al viento

Ropa demasiado suelta, maletas voluminosas o accesorios innecesarios aumentan la resistencia aerodinámica. Apostar por prendas ajustadas y cargar solo lo esencial puede reflejarse en un ahorro real al final del mes.

7. Revise el filtro de aire

Un filtro sucio limita el paso del aire y obliga a la moto a quemar más gasolina para compensar. Mantenerlo limpio y en buenas condiciones garantiza una combustión óptima y evita consumos innecesarios.

8. Controle la presión de las llantas

Cuando las llantas están desinfladas generan mayor fricción con el pavimento. Esto se traduce en más esfuerzo por parte del motor y, por supuesto, más consumo. Además, una presión incorrecta afecta la estabilidad y seguridad.

9. Use el combustible adecuado

Cada moto está diseñada para funcionar con un tipo específico de gasolina. Agregar aditivos o “productos milagrosos” puede causar más daños que beneficios. Seguir las recomendaciones del fabricante garantiza mejor rendimiento y menos visitas a la estación.

10. Mantenimiento al día

Más allá del desempeño, una revisión oportuna protege el bolsillo. Aceite, bujías, filtros, carburación e inyectores trabajan mejor cuando están en buen estado. Una moto bien cuidada consume menos y responde mejor en cualquier situación.

