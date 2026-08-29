Cómo desembargar un vehículo en Colombia y salir del reporte en el RUNT

Para saber si un vehículo tiene un embargo se puede consultar el Certificado de Tradición y Libertad expedido por el organismo de tránsito correspondiente y revisar la información disponible en el RUNT. Foto: Pixabay

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Un embargo es una medida ordenada por un juez que pone una restricción sobre un vehículo. Esto quiere decir que, mientras se resuelve la situación que dio origen al embargo, el propietario tendrá limitaciones para disponer del carro.

Pero ¿qué debe hacer para levantar el embargo y conseguir que deje de aparecer el reporte? Le contamos cuál es el procedimiento y qué recomiendan los expertos para evitar demoras durante el trámite.

De acuerdo con Walther Carvajal, CEO y fundador de Wcar, plataforma especializada en la compra y venta de vehículos usados, para verificar si un vehículo tiene un embargo se puede consultar el Certificado de Tradición y Libertad expedido por el organismo de tránsito correspondiente y revisar la información registrada en el RUNT.

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¿Cómo desembargar un vehículo en Colombia?

El primer paso es solucionar la situación que dio origen al embargo ante el juzgado que ordenó la medida. Según David Bencardino, abogado experto en trámites vehiculares, esto se debe a que la autoridad que impuso la restricción es la que tiene la facultad de levantarla.

Una vez se resuelve el proceso, el juez debe expedir el oficio mediante el cual ordena levantar el embargo. A partir de ese momento, es importante hacer seguimiento para comprobar que la información sea actualizada en los registros correspondientes.

Carvajal explica que en este proceso intervienen diferentes entidades. La Policía Nacional, a través de la SIJIN, se encarga de las medidas operativas o de inmovilización, mientras que el organismo de tránsito donde está registrado el vehículo debe actualizar la información correspondiente.

La información también debe reflejarse en el RUNT. Según Carvajal, esta actualización puede tardar entre 30 y 90 días hábiles. Sin embargo, advierte que pueden presentarse demoras y que, en algunos casos, un embargo que ya fue levantado judicialmente puede permanecer registrado durante más tiempo por problemas en el manejo o traslado de la información.

Por esta razón, recomienda no limitarse a esperar la actualización de los sistemas. El propietario puede radicar directamente una copia del oficio de cancelación ante la SIJIN y el organismo de tránsito correspondiente y hacer seguimiento al trámite.

“En caso de inacción o demora injustificada por parte de la administración pública que vulnere el derecho al debido proceso y a la propiedad, el ciudadano tiene a su disposición mecanismos constitucionales como el Derecho de Petición y, eventualmente, la Acción de Tutela”, sostiene Carvajal.

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¿Se puede vender un vehículo embargado?

Tener un vehículo embargado no impide necesariamente que las partes lleguen a un acuerdo de compraventa. Sin embargo, mientras la medida siga vigente, no se puede realizar el traspaso de propiedad.

Según Bencardino, esto significa que una persona puede acordar la venta del vehículo, pero el cambio oficial de propietario tendrá que esperar hasta que el embargo sea levantado.

A su turno, Carvajal advierte que en el mercado también pueden presentarse acuerdos informales en los que el comprador recibe el vehículo, pero el traspaso queda pendiente. Esta práctica representa un riesgo para ambas partes.

“El vendedor continúa siendo el responsable legal y civil frente a cualquier accidente o situación relacionada con el vehículo, mientras que el comprador no tiene la titularidad legal del carro que compró”, concluye.