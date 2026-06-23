¿Cómo saber si hay que cambiar los limpiaparabrisas del carro? Señales que no debe ignorar

Una goma de limpiador desgastada o en mal estado puede reducir hasta un 30 % la visibilidad durante la lluvia. Foto: Magnific

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A los limpiaparabrisas muchas veces no se les presta mucha atención, hasta que llega una lluvia fuerte o el parabrisas se llena de agua, polvo o sucio y se convierten en un elemento clave para mantener una buena visibilidad.

Desde Ford explican que una goma de limpiador desgastada o en mal estado puede reducir hasta un 30 % la visibilidad durante la lluvia. El problema es que el desgaste suele ser progresivo y los conductores se acostumbran a su funcionamiento sin darse cuenta de que ya no están limpiando correctamente.

Le puede interesar: ¿Cada cuánto cambiar el refrigerante del carro y cómo saber si necesita reemplazo?

Señales que indican cambio

Expertos de Ford y Toyota coinciden que estas son las señales más frecuentes:

Aparecen ruidos cuando está en funcionamiento

Si aparece un ruido excesivo o un sonido molesto durante el recorrido de la plumilla, podría indicar que las gomas están resecas o deterioradas.

Rayas o marcas sobre el vidrio

Una de las señales más evidentes es cuando los limpiaparabrisas comienzan a dejar líneas o rayas después de cada pasada. Esto ocurre porque la goma puede desgastarse, doblarse o incluso rasgarse con el uso y la exposición al ambiente.

Quedan restos de agua o zonas sin limpiar

Cuando después de varias pasadas siguen apareciendo franjas húmedas o algunos espacios quedan sin limpiar, es una señal de que las escobillas ya no están trabajando correctamente.

Gomas agrietadas

La exposición permanente al sol puede generar decoloración o cuarteaduras en las gomas, es importante revisarlas con frecuencia y estar atentos a señales como grietas, bordes levantados, desprendimientos o pérdida de flexibilidad.

¿Cada cuánto cambiar los limpiaparabrisas?

No hay un tiempo exacto para todos los carros, puede variar según la frecuencia de uso, las condiciones climáticas y el lugar donde permanece el carro durante el día.

De acuerdo con el portal especializado Car Care Europe, la mayoría de los fabricantes recomienda realizar el cambio cada 6 a 12 meses.

Desde Ford también recomiendan revisar el estado de las gomas y las varillas al menos cada seis meses, especialmente antes de temporadas de lluvia, ya que la exposición constante a factores externos acelera el desgaste.

Le recomendamos leer: ¿Qué significa la señal de dos flechas en sentidos contrarios y qué se debe hacer al verla?

Recomendaciones para limpiar el parabrisas del carro

Según el portal especializado Car Care Europe, mantener el parabrisas limpio no solo mejora la visibilidad, también ayuda a que los limpiaparabrisas trabajen mejor.

Para lograr una limpieza adecuada recomienda seguir estos pasos: